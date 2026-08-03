FGR asegura granadas, arma larga y cartuchos durante cateo en Durango

Mediante un cateo, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron tres granadas, un arma larga, 22 cargadores de diferentes calibres y 411 cartuchos útiles de diversos calibres, en un inmueble ubicado en Durango.

La diligencia se llevó a cabo en la colonia Práxedis G. Guerrero Nuevo, mejor conocida como La Loma, en la capital del estado.

Además, fueron aseguradas dos fundas para pistola, un radio de comunicación, dos chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas, un casco táctico, cuatro rodilleras y otros indicios.

La autoridad federal también aseguró el inmueble, seis casacas —dos de ellas camufladas, cada una con la leyenda de una corporación de seguridad estatal—, un pantalón pixelado, eslabones metálicos para cartuchos de arma de fuego desarticulados, otro radio de comunicación, cinco gorras, un vehículo, una fornitura con portacargadores y una placa metálica de una institución local de seguridad.

La acción judicial se realizó tras una denuncia presentada a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA), mediante la cual un elemento de la Defensa informó que en ese domicilio observó objetos bélicos.

La investigación fue iniciada por el Ministerio Público de la Federación por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente. Posteriormente se obtuvo la orden de cateo, que fue ejecutada en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes brindaron seguridad en las inmediaciones del inmueble.

Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes.