Entrarán a México 35 marines de EU; capacitarán en seguridad previo al Mundial

Con 110 votos a favor, uno en contra y 5 abstenciones de MC, el Senado autorizó el ingreso a México de 35 marines de Estados Unidos, para participar en el Evento SOF 32 “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

El evento se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026 y está dirigido a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 (FTCMF 2026).

Además, tiene el objetivo fortalecer los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, así como realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 en la respuesta ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.

Con la autorización, ingresará a territorio nacional una delegación conformada por 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, quienes asistirán con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo “Hércules C-130”, perteneciente a la Fuerza Aérea de ese país.

Al presentar el dictamen como integrante de la Comisión de Marina, la senadora Raquel Bonilla Herrera, de Morena, señaló que la cooperación internacional en materia de seguridad “no es una concesión”, sino una decisión soberana.

El mundo exige nuevas respuestas ante las amenazas que ya no reconocen fronteras, como la delincuencia organizada trasnacional, el tráfico ilícito, los riesgos de infraestructura crítica y los escenarios de emergencia, que podrían presentarse en un evento global como el Mundial 2026”, apuntó.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales, anunció que su bancada votará en abstención, toda vez que consideran que es necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en materia de seguridad nacional ante el Congreso de la Unión.

Por ello, dijo que es urgente que se instale la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, así como la de Seguimiento y Evaluación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad, para analizar estos temas.

JCS