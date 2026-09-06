Falla lancha y tres personas son arrastradas por la corriente de la presa Caborca

Una falla mecánica en una lancha estuvo a punto de provocar una tragedia al arrastrar a tres personas, en la presa Caborca, donde elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron un llamado de emergencia en el municipio de Canatlán, Durango.

En el reporte se alertó de que dos hombres y un menor de edad, sufrieron el accidente y se encontraban extraviados de forma momentánea, por lo que se implementó un operativo para su localización.

Elementos de Protección Civil que apoyaron a tres personas en la presa Caborca Foto: Especial

Durante la búsqueda fueron hallados e informaron que se encontraban a bordo de una lancha, la cual presentó una falla provocando que fueran arrastrados por la corriente.

Posteriormente fueron evacuados y se trasladaron hasta el lugar donde se encontraba su vehículo.

Las tres personas fueron valoradas y no presentaron lesiones aparentes.

Elementos de Protección Civil que apoyaron a tres personas en la presa Caborca Foto: Especial

Intensa lluvia en Durango deja un muerto

En días pasados, las intensas lluvias que se registraron en la sierra de Durango originaron un fuerte accidente donde una persona falleció y tres más resultaron heridas de gravedad, en el municipio de Pueblo Nuevo.

El accidente se registró en la carretera Libre Durango-Mazatlán, a las 16:40 horas del domingo 30 de agosto, en el kilómetro 135, a la altura de El Salto.

Personas que transitaban por el lugar reportaron el siniestro al número de emergencia 911, por lo que acudieron paramédicos y personal de Bomberos.

El accidente sobrevino debido a la intensa precipitación que se registró en la zona.

La camioneta Ford Escape perdió el control al no tener visibilidad, para posteriormente salir de la cinta asfáltica y terminar impactada de frente contra un pino.

Al verificar, los Bomberos observaron a una persona del sexo masculino que ya no contaba con signos vitales.

Los paramédicos se centraron en la atención prehospitalaria de los heridos, quienes presentaban diferentes traumatismos, incluso graves.

Una vez estabilizados, fueron trasladados a diferentes hospitales de El Salto.

La Fiscalía General del Estado informó que la persona fallecida fue identificada como Juan de Dios Aguirre González, de 50 años de edad, cuyo cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley