Rescatan a hombre que cayó a fosa en panteón de Nuevo León

Un hombre cayó a una profundidad de tres metros, cuando colapsó la lápida de una tumba encima de la cual caminó en un panteón de Santa Catarina, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este sábado en el Panteón Santa Catarina, que se ubica en Antiguo Camino a Villa de García en el mencionado ayuntamiento.

Foto: Especial

Protección Civil del estado informó que atendió el reporte de una persona lesionada, quien cayó al interior de un fosa cuando camino por esa zona, el incidente ocurrió porque no se percató de que la estructura estaba fracturada.

Con el apoyo de elementos de Protección Civil Santa Catarina rescataron al lesionado con equipo de cuerdas.

El herido fue trasladado al Hospital 21 del IMSS para su atención médica.