Durazo rompe récord de 736 mil becas en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño afirmó que su administración alcanzó una cobertura educativa sin precedentes al entregar más de 736 mil becas en cinco años, una cifra que equivale a más de nueve apoyos por cada diez estudiantes que integran la comunidad escolar del estado.

De acuerdo con el Gobierno de Sonora, la entidad cuenta con alrededor de 805 mil estudiantes, mientras que la inversión destinada exclusivamente al programa de becas supera los 3 mil 700 millones de pesos, monto que —aseguró— representa más del doble de lo ejercido durante los tres sexenios anteriores en conjunto.

El mandatario destacó que, por primera vez, los apoyos abarcan todos los niveles educativos, desde educación básica hasta superior, mediante el programa Becas Sonora de Oportunidades, considerado por la administración estatal como el más amplio en la historia de la entidad.

Además de las becas, la estrategia educativa incluyó la entrega de 2 millones 230 mil paquetes de uniformes escolares gratuitos, con el propósito de reducir los gastos de las familias y favorecer la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las aulas.

Para el ciclo escolar vigente, el gobierno estatal informó que, con apoyo del Gobierno de México, Sonora fue la primera entidad del país en distribuir más de 3 millones de libros de texto gratuitos. Asimismo, reportó que 94 mil 800 estudiantes reciben desayunos escolares como parte de la política de apoyo a la permanencia escolar.

En materia de infraestructura, la administración estatal señaló que ha destinado 3 mil 364 millones de pesos a la construcción, rehabilitación y mejoramiento de planteles educativos.

Durazo sostuvo que el objetivo de estas acciones es que el origen o la situación económica de las familias no determine las oportunidades educativas de los estudiantes, al considerar que la educación constituye uno de los principales ejes de transformación en Sonora.