Vinculan a chofer de alcalde por homicidio de periodista Roxana Guzmán

Las autoridades veracruzanas confirmaron la detención y vinculación a proceso de Sergio N, alias El Búho, como presunto copartícipe en el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

De acuerdo con la información, Sergio N fue detenido el pasado 11 de agosto en el municipio de Minatitlán durante un cateo encabezado por la Secretaría de Marina y el Ejército, con apoyo de la Fiscalía General de la República y autoridades estatales. Durante este operativo fueron decomisadas armas largas, cargadores, cartuchos, equipos de comunicación y otros indicios que fortalecen la hipótesis de una célula delictiva con capacidad logística y protección oficial.

El detenido fue identificado directamente como chofer del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a quien recientemente le retiraron el fuero para ser investigado por su presunta intervención en la privación de la libertad y posterior homicidio de la comunicadora.

Durante la audiencia de continuación, la autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 448/2026, luego de que la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos acreditó datos de prueba suficientes para sostener su presunta participación junto con ocho personas previamente detenidas, que actualmente están vinculadas a proceso.

De este modo, la investigación quedó orientada al crimen ejecutado por una estructura criminal, el grupo Sombra, con ramificaciones políticas en el sur de la entidad. Cabe recordar que el alcalde Raúl González perdió el fuero al ser sometido a un procedimiento en el Congreso local.