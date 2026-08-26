Jalisco impulsa la creación de empresas proveedoras para la industria de semiconductores

Con el propósito de fortalecer la cadena de suministro del sector tecnológico y generar nuevas oportunidades para el talento especializado, el Gobierno de Jalisco, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), presentó el programa Circuito 14, una plataforma enfocada en la creación y profesionalización de empresas proveedoras de la industria de semiconductores.

La iniciativa atenderá áreas estratégicas como el diseño de chips, software especializado, inteligencia artificial aplicada y sistemas embebidos.

El proyecto va orientado a ingenieras, ingenieros, investigadores, profesionales tecnológicos y estudiantes de posgrado de la entidad y de todo el país, seleccionando a 15 proyectos que recibirán formación especializada, mentorías y vinculación directa con empresas globales e inversionistas.

Durante el anuncio de la estrategia institucional, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que el sector representa una oportunidad para captar una importante vertiente de inversión.

"Son 580 millones de dólares de suministros de productos que se pueden producir aquí en Jalisco o en cualquier parte de México, nosotros queremos que sea en Jalisco", precisó el mandatario.

El titular del Ejecutivo estatal fundamentó el impulso del programa en la competitividad de la entidad, que registra un crecimiento económico ocho veces más rápido que el promedio nacional, además de ocupar posiciones destacadas en exportaciones, registro de patentes y generación de empleo especializado.

Asimismo, la titular de la SEDECO, Cindy Blanco Ochoa, explicó que el programa acompañará a los participantes en la estructuración de modelos de negocio atractivos para el capital de riesgo. Por su parte, el Gobernador enfatizó la meta técnica y económica a largo plazo que busca consolidar el estado con este tipo de plataformas.

“Esperemos, en un futuro próximo, puedan diseñar un semiconductor que, en menos espacio, pueda almacenar más datos, que los pueda procesar a una mayor velocidad, y que registre esa patente, para que luego la pueda vender a cualquier empresa electrónica o poner su propia empresa”, concluyó Lemus Navarro.