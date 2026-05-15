Asesinan a cinco jóvenes dentro de una casa de pánico en León, Guanajuato

Cinco jóvenes, entre ellos dos menores de edad, fueron asesinados a balazos dentro de una casa de pánico en la colonia Cumbres de la Gloria, en la ciudad de León, Guanajuato.

El hecho se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada de este viernes, en una casa ubicada en la calle Cumbre Urko, casi esquina con Cumbre Arcamo.

Vecinos relataron que se escucharon al menos siete disparos de arma de fuego.

No obstante, fue alrededor del mediodía cuando una persona ingresó al lugar y se percató de que en el interior se encontraban los cuerpos de las víctimas, por lo que alertó al servicio de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes delimitaron la zona con cinta amarilla y solicitaron ambulancias.

Momentos después llegaron paramédicos de Protección Civil, pero solo certificaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Autoridades en el lugar dieron a conocer que los jóvenes fallecidos fueron identificados como Jonathan Gustavo, de 19 años, alias “El Tatán”; Agustín Rojas, de 36 años; Erick Jaciel, de 19 años, primo de “El Tatán”, y Gerardo, conocido como “El Bola”. La quinta víctima no ha sido identificada hasta el momento.

El multihomicidio ocurrido en León se registra en un contexto de alta incidencia de violencia en Guanajuato, entidad que en los últimos años se ha mantenido entre las que concentran el mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

León, el municipio más poblado del estado, ha enfrentado de manera recurrente hechos de alto impacto vinculados con ataques armados en viviendas y espacios cerrados. Las denominadas “casas de pánico” o inmuebles utilizados como refugio temporal suelen ser objeto de investigación cuando existen indicios de que eran utilizadas por grupos delictivos o personas bajo amenaza. Investigación a cargo de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato es la autoridad responsable de realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento de los cuerpos y las pruebas periciales para establecer la mecánica de los hechos, así como la posible relación entre las víctimas y los agresores.

Entre las diligencias habituales se encuentran los estudios balísticos, entrevistas a vecinos y la revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas para identificar vehículos o personas que hayan ingresado o salido del lugar durante la madrugada. Menores de edad entre las víctimas

La presencia de dos menores de edad entre las víctimas podría derivar en líneas de investigación específicas para determinar las circunstancias en que se encontraban en el inmueble y si existían antecedentes de amenazas o actividades delictivas relacionadas con el caso.