Enfrentamiento entre sindicatos acaba en balacera e incendio de dos tractocamiones

En balacera y en incendio de dos tractocamiones, terminó el enfrentamiento registrado en el kilómetro 68 de la autopista México-Puebla, entre afiliados a sindicatos antagonistas que se disputan una obra federal.

El choque entre la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Puebla y el Sindicato Libertad, sucedió a la altura del municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan.

De acuerdo con un reporte preliminar no se reportan personas lesionadas o personas detenidas tras la intervención de la Guardia Nacional.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, exhortó a las partes a mantener el diálogo.

“Nosotros estamos exhortando a la calma. Son contratos que da la federación, pero al ganar una empresa los otros se sienten ofendidos”, agregó.

Cabe señalar que no es la primera vez que hay enfrentamientos entre sindicatos de materialistas.

El pasado 26 de noviembre en la autopista Tlaxcala-Puebla se registró un enfrentamiento similar entre el sindicato Mariano Escobedo, ganadores de la obra y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Sindicato Libertad.

Balazos en un tractocamión Foto: Especial

JCS