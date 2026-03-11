Enfrentamiento deja un abatido y 5 detenidos en Lampazos de Naranjo, NL

Durante las primeras horas de este miércoles 11 de marzo de 2026 se registró un enfrentamiento armado en la carretera hacia el municipio de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, lo que provocó el cierre temporal de la vialidad a la altura del Cerro Colorado, en el kilómetro 118.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por usuarios en redes sociales y confirmados posteriormente por autoridades de seguridad, el incidente ocurrió durante la madrugada cuando elementos de Fuerza Civil se enfrentaron con una célula delictiva que se desplazaba en al menos dos camionetas con hombres armados.

Tras el intercambio de disparos, las autoridades implementaron un operativo de seguridad en la carretera Monterrey–Colombia, lo que derivó en el cierre del paso vehicular como medida preventiva para proteger a los automovilistas que circulan por la zona.

La Secretaría de Seguridad de Nuevo León informó que como resultado del operativo se logró la detención de al menos cinco presuntos integrantes de la célula delictiva, mientras que un sospechoso fue abatido durante el enfrentamiento.

En el sitio también se aseguraron diversos indicios relacionados con la actividad delictiva, entre ellos armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y al menos tres vehículos que presuntamente eran utilizados por los agresores.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su posible participación en otros hechos delictivos en la región.

De manera paralela, las corporaciones de seguridad mantienen operativos de búsqueda en la zona, ya que existe la posibilidad de que otros integrantes del grupo armado hayan escapado durante la movilización.

Reportan fuerte presencia de seguridad

A través de redes sociales, habitantes de la región compartieron imágenes y reportes sobre la presencia de patrullas, unidades tácticas y elementos de seguridad estatal desplegados en distintos puntos cercanos al municipio.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones y utilizar rutas alternas mientras continúan las labores de investigación y se restablece completamente la circulación en este tramo carretero del norte de Nuevo León.

En un hecho distinto pero relacionado con los operativos de seguridad en la entidad, autoridades informaron que en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, fueron detenidas cuatro personas, además del aseguramiento de un arma larga, chalecos balísticos y diversas dosis de droga.

Los sospechosos también fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Hechos violentos en carreteras del norte de Nuevo León

El enfrentamiento registrado este miércoles ocurre en un contexto de diversos incidentes de seguridad reportados durante 2026 en la región norte de Nuevo León, particularmente en carreteras cercanas a la frontera.

El 9 de febrero de 2026, autoridades reportaron un enfrentamiento entre Fuerza Civil y hombres armados en una zona despoblada de Lampazos de Naranjo, a la altura del kilómetro 158 de la carretera Monterrey–Colombia. En ese operativo un presunto delincuente fue abatido y se aseguró un arma larga y equipo táctico.

Posteriormente, el 12 de febrero de 2026, otro enfrentamiento armado ocurrió en el municipio de Sabinas Hidalgo, donde el saldo fue un sospechoso abatido, una persona herida y un detenido, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

Además, el 1 de enero de 2026, un accidente vial en la carretera hacia Colombia, también en Lampazos de Naranjo, dejó dos personas fallecidas y al menos nueve lesionadas, luego de un choque frontal entre dos camionetas que posteriormente se incendiaron.

Estos hechos reflejan la persistente actividad de seguridad y operativos policiales en la región norte de Nuevo León, una zona estratégica por su conectividad carretera hacia la frontera.

Hasta el momento, las autoridades estatales continúan con las investigaciones para identificar a los integrantes de la célula delictiva, así como para determinar si los detenidos están vinculados con otros hechos violentos registrados recientemente en la región.

La presencia de fuerzas de seguridad se mantiene en el municipio de Lampazos de Naranjo y zonas cercanas con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y restablecer completamente la normalidad en las vías de comunicación.

