Enfrentamiento en carretera de Michoacán deja tres presuntos delincuentes abatidos

Un enfrentamiento entre civiles armados sobre la carretera Arteaga –Tumbiscatío en el estado de Michoacán dejó un saldo preliminar de tres presuntos integrantes de un grupo delictivo abatidos.

Los hechos ocurrieron a la altura de El Invernadero, donde se desató una balacera que provocó un despliegue por aire y tierra de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado.

Al llegar, las autoridades aseguraron la zona e iniciaron las investigaciones.

Durante las diligencias se localizaron varios vehículos con impactos de arma de fuego, una camioneta GMC Sierra color blanco, dos Jeep, así como una camioneta tipo pickup. Personal militar aseguró también armamento, equipo táctico.

De manera extraoficial trascendió que uno de los tres fallecidos podría ser el presunto jefe de plaza de un grupo delictivo con operación en el municipio de Arteaga, información que no ha sido confirmada oficialmente.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar la identidad de los abatidos.