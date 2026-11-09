Coparmex plantea plan de rescate para Sinaloa: IVA al 8%, rebaja de. 50% al ISR y más seguridad

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) convocó a los tres niveles de gobierno a impulsar acciones para frenar el declive económico en Sinaloa, ante la ola de violencia que atraviesa por la pugna entre facciones del Cártel del Pacífico.

En un pronunciamiento suscrito por las delegaciones del organismo en Mazatlán, Los Mochis, Sinaloa y Guasave, señaló que la recuperación económica resulta inviable sin restablecer primero las condiciones básicas de seguridad pública.

Expuso que, si bien la actividad productiva estatal registró un repunte durante el segundo trimestre impulsado por el sector agropecuario, existen condiciones críticas que comprometen la estabilidad del estado.

“La incertidumbre, la violencia y la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas tienen efectos directos sobre la inversión, el empleo y la confianza para emprender, invertir y generar oportunidades”, advirtió.

Entre los principales focos de alerta, la Coparmex señaló la pérdida de 44 mil empleos formales durante el último año y un nivel de informalidad que alcanza a 49% de la población económicamente activa.

A ello se suma la contracción de seis mil 445 plazas en la industria de la transformación, así como el impacto operativo del crimen organizado sobre el comercio y los servicios, donde la incidencia de extorsiones reportó un incremento de casi el doble en lo que va del año.

Ante esto, planteó una agenda integral enfocada en seis prioridades.

Primero, el fortalecimiento de la seguridad para incrementar el presupuesto público en prevención, labores de inteligencia, investigación judicial y despliegue de proximidad policial en corporaciones estatales y municipales para recuperar la certidumbre de inversión.

También, el rescate y tecnificación del campo al gestionar coberturas de precios agrícolas, esquemas de aseguramiento y líneas de crédito preferenciales mediante la banca de desarrollo para productores pequeños y medianos. La formalización de MiPyMEs se puede concretar al establecer una ventanilla única administrativa, facilidades regulatorias y cuotas preferenciales de compras gubernamentales para revertir la informalidad que afecta a casi la mitad de los trabajadores.

Además el impulso al sector secundario y nearshoring al aprovechar el dinamismo en construcción y manufactura para consolidar la relocalización de cadenas de suministro. Asimismo, mitigar la pobreza laboral al implementar programas de productividad y capacitación laboral cofinanciados entre el sector privado y el Estado en actividades terciarias y de servicios.

Por último, reforzar la gobernanza al crear el Consejo Estatal de Reactivación Económica de Sinaloa como un órgano colegiado y permanente de seguimiento y evaluación entre autoridades, sector productivo y universidades.

Como parte de los apoyos de carácter extraordinario, la Coparmex solicitó el diseño de un régimen fiscal temporal similar al que opera en la frontera norte, que contemple reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8% y aplicar una deducción de 50% en el Impuesto sobre la Renta (ISR) para unidades económicas en zonas afectadas por eventos de violencia.

La propuesta incluye también una campaña emergente de reactivación turística para rehabilitar la afluencia de viajeros e inversionistas a los principales destinos del estado.