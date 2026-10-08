Encapuchados toman la Prepa 1 de la UNAM; alistan clases a distancia desde el lunes

La Escuela Nacional Preparatoria 1, Gabino Barreda, de la UNAM, fue tomada este jueves por personas encapuchadas que forzaron los accesos, rompieron candados y cerraduras y obligaron al personal universitario a desalojar las instalaciones, informó la dirección del plantel.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas, cuando un grupo llegó al exterior de la preparatoria con pinzas, guantes, visores y otras herramientas. De acuerdo con la versión oficial, las personas no se identificaron como integrantes de la comunidad escolar y, pese a los intentos del personal por establecer un diálogo, ingresaron por la fuerza.

La dirección señaló que, una vez dentro, las personas obligaron al personal presente a salir de las instalaciones. Ante lo ocurrido, anunció que presentará las denuncias correspondientes e iniciará los procedimientos legales e institucionales para determinar responsabilidades.

El episodio se produjo un día después de que se suspendieran las actividades en el plantel, en medio de un intento de toma y un forcejeo. Según la dirección, desde el miércoles un grupo de personas embozadas permanecía dentro de las instalaciones, por lo que durante la tarde y la noche se intentó dialogar con ellas y solicitarles que se retiraran.

Ante su permanencia, los accesos fueron asegurados para salvaguardar la integridad de quienes se encontraban en el inmueble.

El conflicto ocurre después de que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, calificara lo sucedido el miércoles como un “tema localizado” y afirmara que el plantel estaba bajo control.

Tras los nuevos hechos, la dirección informó que, si la situación continúa, las actividades académicas se realizarán a distancia a partir del lunes 12 de octubre, con el propósito de evitar mayores afectaciones al alumnado.

Además, convocó a las y los estudiantes que presentaron peticiones a una mesa de diálogo este viernes 9 de octubre, a las 12:00 horas, para dar seguimiento a sus demandas y avanzar en la construcción de acuerdos.

La dirección reiteró que continuará atendiendo las peticiones de la comunidad estudiantil por vías pacíficas y respetuosas.