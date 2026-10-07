UNAM descarta "porros armados" en Prepa 1 e investiga intento de toma por grupo de encapuchados

Un grupo de personas encapuchadas ingresó este miércoles por la fuerza a las oficinas administrativas de la Preparatoria 1 “Gabino Barreda” de la UNAM e intentó tomar el plantel para suspender las actividades, lo que derivó en un forcejeo con personal de la institución.

El director general de la Escuela Nacional Preparatoria, Raúl Rodríguez Díaz, confirmó los hechos y señaló que la Universidad ya investiga lo ocurrido para determinar responsabilidades.

“Hoy (miércoles) se presentan alumnos encapuchados al plantel, queriendo hacer una toma, a la comunidad a desalojar el plantel”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, personal del plantel pidió que continuaran las actividades y fue entonces cuando se produjo el forcejeo. La Dirección de la Preparatoria 1 informó posteriormente que el grupo ingresó por la fuerza a las oficinas administrativas.

La Universidad no confirmó durante el día que hubiera personas lesionadas. Rodríguez Díaz señaló que no tenía certeza de que existiera algún lesionado y que se investigaba quiénes participaron en el forcejeo.

“Si hubo un forcejeo, estamos en esos momentos viendo la situación”, dijo por la mañana.

La Defensoría de los Derechos Universitarios acudió al plantel y, de acuerdo con el director de Prepas, se realizarán las investigaciones correspondientes. Quien resulte responsable será sancionado conforme a la legislación universitaria.

“Está en control de las autoridades”

Frente a las versiones que comenzaron a circular desde temprano en redes sociales sobre una supuesta toma, Rodríguez Díaz fue tajante:

“En estos momentos está en control de las autoridades”.

El funcionario explicó que las demandas estudiantiles estaban siendo atendidas y que se mantenía el diálogo con los alumnos.

La dirección suspendió las actividades académicas del miércoles para proteger a la comunidad. Rodolfo Dorantes

“Hay un diálogo, se atienden las demandas, se están atendiendo los diversos pliegos que ha tenido el plantel, y se ha dado respuesta oportuna”, afirmó.

Más tarde, la UNAM confirmó que el plantel no estaba tomado y que continuaba el diálogo con estudiantes que permanecían dentro de las instalaciones.

La Dirección de la Preparatoria informó, no obstante, que decidió suspender las actividades académicas de este miércoles como medida para proteger a la comunidad.

De la versión de “porros armados” a la confirmación del forcejeo

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a circular en redes sociales videos y mensajes sobre una supuesta agresión en el plantel. Entre las primeras versiones se habló incluso de la entrada de porros armados y posteriormente se difundió la versión de que la escuela había sido tomada.

La UNAM rechazó esas versiones.

Rodríguez Díaz agregó que algunos colectivos habían estado invitando a participar en las movilizaciones y que las autoridades habían detectado la posible presencia de personas externas, por lo que también se realizarán indagatorias al respecto.

Lomelí: “temas localizados”

El episodio ocurrió en un contexto de movilizaciones y demandas estudiantiles en distintos planteles universitarios.

Al ser cuestionado sobre lo ocurrido en Prepa 1, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, señaló que este tipo de situaciones se han presentado de manera periódica, aunque afirmó que en las últimas semanas el panorama había sido relativamente tranquilo.

“Siempre hay amenazas, siempre hay algunos amagos, pero yo creo que, en general, han sido semanas tranquilas”, planteó.

Lomelí consideró que lo ocurrido en Prepa 1 era, hasta ese momento, un asunto localizado y aseguró que la situación estaba bajo control.

“Se trata hasta ahorita, más bien, de temas localizados”, dijo.