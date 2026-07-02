Encabeza Segob mesa regional con 56 colectivos de búsqueda para fortalecer la justicia y la verdad

Con el objetivo de compartir avances y consolidar acciones que garanticen la verdad, la justicia y la no repetición, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una mesa de diálogo regional con familiares y representantes de 56 colectivos de búsqueda de la región sur-sureste del país.

El encuentro, celebrado en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, forma parte de una estrategia nacional de mesas regionales impulsada por el Gobierno de México para mantener un canal directo de atención con las familias de las víctimas.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) enfatizó que la prioridad del gobierno federal es brindar una atención humana y digna a quienes buscan a sus seres queridos, colocando a las familias en el centro de las políticas públicas.

“Porque detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad”, subrayó Rosa Icela Rodríguez durante su intervención.

El propósito medular del espacio fue robustecer la coordinación interinstitucional y revisar las estrategias de localización en el sur del país. Como parte de estos esfuerzos de articulación, se destacó que el pasado 26 de junio se instaló formalmente el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la entidad.

A la mesa de diálogo asistieron delegaciones de madres, padres y colectivos procedentes de ocho estados de la república: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.

El encuentro contó con una fuerte presencia de autoridades dedicadas a los derechos humanos. Además, participó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

También estuvieron representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA México).

Al evento también asistió, en su calidad de autoridad local, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, como parte de los funcionarios convocados al encuentro.