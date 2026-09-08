Basura de CDMX se convertirá en energía; Verde destaca ley de economía circular

Al remarcar que la transformación de los desechos en recursos aprovechables contribuye a reducir la cantidad de materiales destinados a disposición final, el Partido Verde aseguró que el proyecto para transformar las miles de toneladas de residuos que genera diariamente la Ciudad de México en combustible destinado a generar electricidad en Europa, muestra el potencial de aprovechar los desechos y reducir la cantidad que llega a disposición final.

El plan, dijo, prevé aprovechar parte de estos materiales para producir pellets que serán enviados a Alemania y utilizados como combustible en instalaciones industriales, con el objetivo de reducir el uso de hidrocarburos y dar un nuevo aprovechamiento a los residuos.

El PVEM explicó las bondades de la Ley General en materia de Economía Circular, impulsada por esta fuerza política en la Cámara de Diputados, entre ellas, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como a disminuir su impacto ambiental.

La nueva legislación, precisó el PVEM, establece medidas destinadas a prolongar la vida útil de los productos, minimizar la generación de residuos y fomentar su recuperación, aprovechamiento y valorización.

Así también, define las competencias de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, detalló la formación política en un comunicado.