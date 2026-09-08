Basura de CDMX se convertirá en energía; Verde destaca ley de economía circular
El PVEM explicó las bondades de la Ley General en materia de Economía Circular, impulsada por esta fuerza política en la Cámara de Diputados, entre ellas, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como a disminuir su impacto ambiental.
Al remarcar que la transformación de los desechos en recursos aprovechables contribuye a reducir la cantidad de materiales destinados a disposición final, el Partido Verde aseguró que el proyecto para transformar las miles de toneladas de residuos que genera diariamente la Ciudad de México en combustible destinado a generar electricidad en Europa, muestra el potencial de aprovechar los desechos y reducir la cantidad que llega a disposición final.
El plan, dijo, prevé aprovechar parte de estos materiales para producir pellets que serán enviados a Alemania y utilizados como combustible en instalaciones industriales, con el objetivo de reducir el uso de hidrocarburos y dar un nuevo aprovechamiento a los residuos.
El PVEM explicó las bondades de la Ley General en materia de Economía Circular, impulsada por esta fuerza política en la Cámara de Diputados, entre ellas, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como a disminuir su impacto ambiental.
La nueva legislación, precisó el PVEM, establece medidas destinadas a prolongar la vida útil de los productos, minimizar la generación de residuos y fomentar su recuperación, aprovechamiento y valorización.
Así también, define las competencias de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, detalló la formación política en un comunicado.