"El Poder Judicial no atiende encargos": Hugo Aguilar rinde informe y defiende autonomía de la SCJN

Los sectores políticos, económicos y sociales de México pueden contar con un Poder Judicial que resuelve con rigor y certidumbre, afirmó este lunes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

Con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como invitada de honor, el titular del Máximo Tribunal encabezó el evento “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, con motivo del primer año de operación de la nueva estructura del Poder Judicial Federal (PJF), tras la reforma de 2024.

"El Poder Judicial ofrece certidumbre y rigor para el desarrollo", afirmó el ministro Aguilar Ortiz al destacar la independencia del tribunal. Cuartoscuro

Autonomía y rechazo a agendas externas

“El PJF es autónomo, funciona y trabaja para dar resultados que el pueblo demanda; insistimos, el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el impulso de las coyunturas, ninguna agenda, ajena al texto constitucional encuentra cabida. En el Poder Judicial debemos obediencia a la constitución y nuestro compromiso es con el pueblo de México.

“Por eso queremos decirlo con claridad: los sectores políticos económicos y sociales de México pueden contar con este nuevo Poder Judicial, un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre, justo cuando el país se transforma, certidumbre porque el desarrollo nacional necesita confianza; confianza para invertir, para innovar y para consolidar un estado de derecho a la altura de esta época”, expresó el ministro presidente de la SCJN.

En el área de murales de la sede del Máximo Tribunal estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo; de Marina-Armada de México (Marina), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, entre otros funcionarios.

Con el mural de la Suprema Corte de fondo, se presentó el balance del primer año de la nueva estructura del Poder Judicial frente a los tres niveles de gobierno. Cuartoscuro

En el presídium, acompañaron a la presidenta Sheinbaum, las ministras y ministros integrantes del Pleno de la Corte; los presidentes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano; del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García; y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García.

También acudieron, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, y de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho.

Fin a los "asuntos de cajón" y combate al rezago judicial

En su mensaje, el ministro Aguilar Ortiz ofreció cifras del combate al rezago de expedientes que se heredaron de la anterior estructura de la Corte y, aseguró que se acabó la época de archivar asuntos para beneficios personales.

“La admisión de los asuntos ahora se realiza con criterio técnico-jurídico riguroso, a fin de convertir a la Suprema Corte en un auténtico tribunal constitucional, se acabaron las prácticas en donde se admitían los asuntos para guardarse en los cajones del escritorio.

Autoridades federales y legislativas presenciaron el reporte técnico que confirma la resolución del 88% de los expedientes ingresados en el último año. Cuartoscuro

“Se acabaron las decisiones donde se usaba la Suprema Corte para retrasar los asuntos en favor de intereses personales. Los asuntos que hoy admitimos es porque tienen relevancia y trascendencia para la vida nacional”, afirmó el ministro Aguilar Ortiz.

El presidente de la SCJN detalló que en el último año ingresaron 15 mil 051 expedientes jurisdiccionales, incluyendo el rezago de la anterior integración, de los que resolvieron 13 mil 231 asuntos, 2 mil 640 por el pleno y 10 mil 591 mediante acuerdos, lo que representa el 88 por ciento del total.

“El balance que hoy presentamos es el reflejo de una forma distinta de entender la función constitucional del Poder Judicial y del compromiso de acercar la justicia a las personas sin renunciar en ningún momento a la independencia, la autonomía, la imparcialidad y la defensa de la Constitución.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, a su llegada a la sede del Poder Judicial de la Federación. Cuartoscuro

“Hoy podemos afirmar que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes, sin que esto implique ser distantes, que sigue siendo una instancia técnica y además ha recuperado su esencia y visión humanista, que es autónomo y firme en la defensa de la constitución, sin dejar de tener puentes de diálogo y entendimiento con todos los sectores”, dijo el ministro Aguilar Ortiz.

A su llegada y salida de la sede de la SCJN, acompañaron a la presidenta Sheinbaum Pardo el ministro Aguilar Ortiz, los magistrados Bátiz García y Maya García, y Vargas Solano.