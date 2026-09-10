Empresa tramposa levanta la cortina

Como si nada hubiera pasado, Más Preparación retomó sus actividades a sólo 15 días de que sus propietarios, Edgar “N” y David “N”, fueran detenidos por su presunta participación en un fraude relacionado con el examen de ingreso de la UNAM.

La academia ya ofrece nuevamente asesorías a sus alumnos y anunció que este sábado 12 de septiembre regresarán las clases presenciales en su sede Planetario, de acuerdo con un correo enviado a los estudiantes.

Las transmisiones del curso están disponibles en su plataforma desde el lunes pasado, mientras que las clases presenciales comenzarán a las 8:00 horas, del sábado, en los horarios seleccionados por los alumnos al momento de su inscripción.

El aviso enviado a los estudiantes no hace referencia a las detenciones del pasado 25 de agosto, a la investigación de la Fiscalía capitalina ni al proceso judicial que enfrentan sus propietarios.

Reanudaremos nuestras actividades académicas para dar continuidad al curso que actualmente te encuentras realizando”, señala.

También ofrece una disculpa por los “inconvenientes ocasionados por la pausa” y asegura que continuará brindando el “acompañamiento y la preparación necesaria” para que sus alumnos alcancen sus objetivos académicos.

De la pausa al regreso

El reinicio de actividades ocurre después de que las operaciones de Más Preparación quedaron interrumpidas tras las detenciones de Edgar “N” y David “N”, ocurridas el 25 de agosto.

Ambos fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con exámenes de ingreso. De acuerdo con la investigación de la fiscalía capitalina, presuntamente cobraban a aspirantes para responder por ellos evaluaciones de admisión.

Tras las detenciones, Excélsior documentó el cierre de sedes relacionadas con Más Preparación, la incertidumbre de alumnos que habían pagado cursos y la interrupción de actividades que tenían contratadas para prepararse para los procesos de admisión de la UNAM y el IPN.

Algunos estudiantes solicitaron información sobre la continuidad de sus cursos y posibles reembolsos.

Profesores y trabajadores operativos también se deslindaron públicamente de la administración investigada y pidieron no ser vinculados con los hechos por los que fueron detenidos Edgar “N” y David “N”.

Ahora, dos semanas después, el propio aviso enviado a los alumnos confirma que la academia continúa operando.

De acuerdo con información recabada por este diario, la operación quedó en manos de un encargado, mientras al interior persisten diferencias entre trabajadores. Algunos profesores, según la información obtenida, desconocen decisiones sobre esta nueva etapa de operación y existen trabajadores que permanecen a la espera de pagos.

Fue documentado

La reanudación de actividades se produce después de que Excélsior documentó la evolución de Más Preparación y la forma en que el negocio pasó de ofrecer cursos tradicionales de preparación para exámenes de ingreso a contar con laboratorios de cómputo e infraestructura que, de acuerdo con testimonios recabados, habría sido utilizada para facilitar prácticas irregulares durante evaluaciones en línea.

La cofundadora Miriam Flores y extrabajadores de la academia hablaron con este diario sobre la evolución de la empresa y las diferencias que surgieron en torno a las prácticas utilizadas para ayudar a aspirantes.

Excélsior también publicó que, después de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión de la UNAM, Más Preparación continuó comercializando cursos para el examen de control de la Universidad, con paquetes de miles de pesos.

La academia mantuvo así su actividad dentro del mercado de preparación para los procesos de ingreso, aun después de que estallara el caso que llevó a la detención de sus propietarios.