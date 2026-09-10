Exigen 13 mil mdp para el IPE de Veracruz; rechazan migrar sistema de pensiones

La crisis en el sistema de pensiones mantiene preocupados a los sindicatos de burócratas en el estado de Veracruz, debido a la intención de sustituir el sistema solidario de pensiones por un esquema de cuentas individuales. Las organizaciones sindicales señalan que modificar el modelo de seguridad social de los trabajadores veracruzanos pondría en riesgo los derechos adquiridos.

Sugirieron además que el monto presupuestal debe crecer este año y temen que en vez de ello se deje intacto y con ello se altere la situación de los jubilados y pensionados.

Consideran que el monto presupuestal que debe ser contemplado en el proyecto de presupuesto del próximo 2027 debe ascender a cuando menos 13 mil millones de pesos para garantizar la viabilidad financiera del organismo y el pago puntual de las pensiones de más de 38 mil jubilados y pensionados en la entidad.

Presupuesto para pensiones en Veracruz

En conferencia, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones, Raúl Augusto Maldonado Loeza, alertó que el presupuesto proyectado podría resultar insuficiente para cubrir las obligaciones del instituto, por lo que llamó al Congreso local a considerar la totalidad de los recursos requeridos y evitar un nuevo ciclo de presiones financieras sobre el sistema pensionario estatal.

El dirigente recordó que el sistema solidario opera con una relación mínima de 9 trabajadores en activo por cada pensionado, pero hoy el IPE apenas alcanza 2.6, lo que presiona la nómina y obliga a cubrir el déficit con recursos del FAFEF. Advirtió que existen 18 mil trabajadores con requisitos para jubilarse y que, de incorporarse, el padrón crecería a más de 52 mil beneficiarios, comprometiendo aún más la estabilidad financiera.

Sindicatos rechazan cuentas individuales

Los sindicatos rechazaron cualquier intento de migrar a cuentas individuales y exigieron que el Gobierno del Estado mantenga su papel de patrón solidario, como establece el artículo 98 de la Ley de Pensiones. Recordaron además las recomendaciones de la CNDH y la CEDH que obligan a garantizar el pago puntual de las pensiones y prevén sanciones en caso de incumplimiento.

Advirtieron que, de no aprobarse el presupuesto completo, podrían repetirse escenarios como el de 2015, cuando pensionados se manifestaron por retrasos en los pagos. “La seguridad social es un derecho humano y el subsidio es una obligación de ley”, sentenció la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados. Los sindicatos llamaron al Congreso y a la gobernadora a evitar un nuevo ciclo de ingobernabilidad y asegurar la viabilidad del IPE en 2027.

*mcam