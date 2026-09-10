México Evalúa: “Se reduce el avance en la consolidación fiscal”

El Paquete Económico 2027 reduce el avance en la consolidación fiscal anunciada en abril, sostuvo la directora General de México Evalúa, Mariana Campos Villaseñor, al hacer un análisis del documento entregado el martes al Congreso de la Unión.

“Creo que es un paquete que reduce el avance en la consolidación fiscal en función de lo que habíamos visto en abril, cuando se envió un preliminar. En lugar de ser de 0.6% del PIB (Producto Interno Bruto), ahora será de un tercio, de 0.2 del PIB; es decir, casi no avanza. La apuesta que hace Hacienda pone en su planeación que habrá una mejora en los ingresos; sin embargo, avanza más el gasto, es decir, sigue gastando más de lo que ingresa”, dijo.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, la experta destacó que la apuesta económica del gobierno federal para el próximo año también se centrará en aumentar la inversión, por lo que “vamos a ir más lento en la consolidación para no afectar la inversión para invertir en infraestructura”.

Recaudación del ISR, uno de los retos

Y es que Campos Villaseñor recordó que el año pasado, la economía mexicana sufrió la segunda caída más importante en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que hemos visto en los últimos 26 años. Por ello es que ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca atraer mayores recursos a través de mayores fuentes de recaudación e imponer medidas para disminuir la defraudación fiscal.

“Creo que el problema está en que no tenemos un marco fiscal de mediano plazo. Creo que sería indispensable ya tener metas vinculantes más allá de un año fiscal, para que entonces Hacienda pueda comprometerse con un plan que vaya más allá de un año”, planteó.

*mcam