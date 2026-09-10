Sonora duplica meta y va por 65 mil Viviendas del Bienestar

El Gobierno de Sonora duplicó la meta del programa Viviendas del Bienestar para alcanzar las 65 mil acciones habitacionales, con lo que se amplía de manera importante el alcance previsto originalmente para este esfuerzo en la entidad.

En los tres sexenios anteriores apenas se impulsaron 726 inmuebles. Actualmente, más de 29 mil 300 viviendas se encuentran en fase de construcción y 7 mil 500 adicionales se ubican en etapa de proyecto. A este esfuerzo presupuestal se suma la entrega de más de 39 mil escrituras para otorgar certeza jurídica en la entidad y fortalecer la seguridad sobre la propiedad de las familias beneficiadas.

Este incremento en las metas fue posible luego de que Sonora se convirtiera en la primera entidad del país en entregar la totalidad de la reserva territorial requerida por la Federación, lo que permitió ampliar el objetivo planteado inicialmente.

Sonora amplía la meta de Viviendas del Bienestar

El plan, impulsado de manera conjunta por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum, originalmente contemplaba la edificación de 33 mil 800 viviendas. La aportación del gobierno estatal no se limitó a la donación de los predios, sino que absorbió el costo de la infraestructura básica para evitar la deuda de las familias beneficiadas y facilitar el desarrollo de las acciones habitacionales previstas.

Con este ajuste, el programa Viviendas del Bienestar en Sonora contempla ahora una meta de 65 mil acciones habitacionales, por encima de la cifra planteada en su inicio. El incremento se suma a las viviendas que ya están en construcción y a aquellas que permanecen en etapa de proyecto, mientras la entrega de escrituras mantiene el objetivo de otorgar certeza jurídica en la entidad. De esta forma, el gobierno estatal amplía el alcance del programa y mantiene su participación en las acciones habitacionales.

*mcam