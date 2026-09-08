Emplearán a secretarías para evitar parálisis en el Senado

Ante la falta de presidencias en 11 comisiones ordinarias, las secretarías serán las encargadas de coordinar el trabajo para evitar la parálisis en el Senado, en apego al marco jurídico de la Cámara alta, mientras el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, informó que será hasta finales de este mes cuando se regularicen las presidencias en dichas instancias.

Excélsior informó ayer que por, primera vez, el Senado es presa de un proceso electoral interno de un partido político, pues tiene 111 vacantes en comisiones de trabajo por las aspiraciones políticas de legisladores de Morena que están a la espera de las definiciones de su partido sobre quiénes serán sus candidatos a las gubernaturas de 12 estados, además de los cinco espacios que dejará vacantes el legislador sinaloense Enrique Inzunza.

Ayer, el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, confirmó que la ausencia de presidencias se debe al proceso interno de Morena y esperarán sus definiciones para ocupar esos espacios.

“Varios compañeros pidieron licencia, no sabemos quiénes o cuántos van a regresar. Lo que sí sabemos es que va a ser ya en los próximos días, tengo conocimiento, y seguramente hacia la cuarta semana de septiembre podemos hacer la redistribución de las presidencias”, comentó.

La primera comisión de trabajó a partir de la convocatoria de una secretaría es la de Defensa, pues la verdecologista Juanita Guerra llamó a los integrantes a reunirse hoy para aprobar la salida de tropas al extranjero.

Esta comisión es presidida por la morenista Ana Lilia Rivera, quien compite en el proceso de Morena por su candidatura al gobierno de Tlaxcala.

Junto con ella están Armando Ayala, de Baja California, de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica; la chihuahuense Andrea Chávez, de Bienestar; los guerrerenses Beatriz Mujica, de la Comisión de Cultura, y Félix Salgado Macedonio, de la Comisión de Relaciones Exteriores con América Latina.

Los michoacanos Celeste Ascencio, de la Comisión de Derechos Humanos y Raúl Morón, de la Comisión de Educación; la neolonesa Blanca Judith Díaz, de Zonas Metropolitanas y Movilidad; el quintanaroense Eugenio Segura, que preside la ordinaria de Turismo y la bicamaral de Seguridad Nacional y la sonorense Lorenia Valles, de Minería.

Están también la bajacaliforniana Julieta Ramírez, Miguel Pavel Jarero, de Nayarit, y Verónica Díaz, de Zacatecas, que no presiden comisiones.