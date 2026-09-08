Estudiantes mexicanos adoptan la IA aceleradamente

La inteligencia artificial (IA) ya se integró en la rutina de estudio de los estudiantes mexicanos. El problema es que el sistema escolar no avanza al mismo ritmo.

El 47.4% de los alumnos de 15 años en México reporta utilizar inteligencia artificial al menos una vez por semana para ayudarse a aprender, una proporción ligeramente superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 45.5%, de acuerdo con los resultados de PISA 2025.

Sin embargo, cuando la mirada se desplaza de los estudiantes hacia los planteles, la brecha se vuelve evidente. El índice que mide la capacidad de las escuelas para mejorar la enseñanza mediante dispositivos digitales se ubicó en -0.76 en México, frente a -0.03 en el promedio de la OCDE.

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Esta diferencia de 0.73 puntos muestra que el reto actual no consiste únicamente en que los alumnos accedan a herramientas de inteligencia artificial, sino en que las escuelas cuenten con las condiciones necesarias para incorporarlas de manera efectiva al proceso educativo.

Crítica sin infraestructura

La distancia se manifiesta también en la formación para utilizar estas herramientas con sentido crítico.

En México, el 59.2% de los estudiantes señala que aprende en sus clases a evaluar la veracidad de la información generada por inteligencia artificial, frente al 62.6% en el promedio de la OCDE.

El dato muestra que la enseñanza sobre el uso crítico de la inteligencia artificial ya está presente en las aulas mexicanas, aunque todavía se encuentra por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Así, México se encuentra en una posición paradójica: sus estudiantes utilizan IA ligeramente más que sus pares de la OCDE, pero reportan una menor proporción de aprendizaje escolar para evaluar la información generada por estas herramientas y estudian en escuelas que presentan una menor capacidad para integrar dispositivos digitales a la enseñanza.

Más tecnología, pero más distracción

El contraste resulta más evidente al analizar lo que sucede dentro del aula con los dispositivos móviles.

Sólo 24.2% de los estudiantes mexicanos reporta que no se distrae con dispositivos digitales durante las clases, en comparación con 39.2% en el promedio de la OCDE. La brecha de distracción es de 15 puntos porcentuales.

México también se ubica por debajo del promedio internacional en la regulación de teléfonos móviles.

Reproducir UNAM instala el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA), con el que busca posicionarse en la definición del rumbo de esta tecnología en el país.

Apenas 27.2% de los estudiantes señala que asiste a escuelas donde los celulares no están permitidos, frente a 49.5% en la OCDE.

En cambio, 67.5% de los alumnos reporta que sus escuelas cuentan con lineamientos específicos por materia para el uso de dispositivos digitales, una cifra cercana a 71.2% del promedio internacional.

La fotografía muestra un sistema que ya tiene estudiantes utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero que enfrenta dificultades para establecer las condiciones pedagógicas que permitan aprovecharlas sin que se conviertan en un factor adicional de distracción.

Excélsior informó que ocho de cada 10 estudiantes la utilizan para redactar textos académicos, mientras que más de 91 mil jóvenes recurren a ella como apoyo.