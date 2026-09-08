Brecha de género marca desempeño escolar

Las estudiantes mexicanas superan a los hombres en lectura, pero obtienen 16 puntos menos en matemáticas y 13 menos en Ciencias; además, México figura entre los países con mayores brechas de género entre los alumnos con bajo desempeño científico, según los resultados de PISA 2025.

De acuerdo con el informe de la OCDE, las mexicanas de 15 años superaron a los niños por 12 puntos en lectura, con 414 puntos frente a 402.

Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, la balanza se invierte en matemáticas y ciencias. En matemáticas, los varones obtuvieron 396 puntos frente a 380 de las mujeres, una diferencia de 16 puntos a favor de los niños. En ciencias, la distancia se situó en 13 puntos, con 420 puntos para los varones y 407 para las mujeres.

A diferencia de la tendencia observada en el promedio de la OCDE, donde prácticamente no existe una brecha de género en el desempeño científico —481 puntos en los niños frente a 483 en las niñas—, el informe ubica a México, junto con Kenia, entre los sistemas educativos con las brechas de género más amplias entre los estudiantes con bajo desempeño en ciencias. En México, la proporción de niñas que se encuentra por debajo del Nivel 2 supera a la de los niños por un margen de entre 6 y 10 puntos porcentuales.

La diferencia de 16 puntos entre ambos grupos coloca a las mexicanas por debajo de los varones en matemáticas, considerada central para el desarrollo de habilidades cuantitativas. Los resultados muestran que es necesario de observar quiénes están quedando rezagados.