Beatriz Mojica se dice lista para encabezar nueva etapa en Guerrero

A unas horas de que Morena defina a quienes asumirán las Coordinaciones de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga aseguró estar preparada para encabezar una nueva etapa política en Guerrero y llamó a cerrar filas en torno a la decisión del partido.

“Estoy lista para encabezar una nueva etapa”, afirmó la consejera nacional de Morena, al sostener que su aspiración se sustenta en una trayectoria de años dentro del movimiento, el conocimiento del estado y un proyecto construido desde el territorio.

Mojica destacó que cuenta con experiencia política y un trabajo cercano con la población, elementos que, dijo, respaldan su participación en el proceso interno de selección.

Sin embargo, enfatizó que el principal objetivo debe ser preservar la cohesión del movimiento una vez que se conozcan los resultados. “Lo más importante es que este movimiento fortalezca la unidad y convierta la transformación en resultados concretos para Guerrero”, expresó.

La morenista pidió que la definición de las coordinaciones se conduzca con pleno respeto a las encuestas y a la voluntad de la militancia y la ciudadanía, al advertir que no debe haber espacio para divisiones internas ni para quienes busquen “cobrar facturas” tras el proceso.

También planteó que quien resulte designado deberá asumir la coordinación como una responsabilidad colectiva, abrir las puertas a todas las expresiones del movimiento y sumar capacidades en favor del proyecto político.

Convocó a quienes no sean favorecidos con la decisión a mantenerse activos en el territorio y seguir fortaleciendo el trabajo de Morena en Guerrero. “Morena pertenece al pueblo que lo ha construido”, concluyó, al reiterar que su compromiso con la transformación trasciende cualquier cargo o posición política.