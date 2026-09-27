Reformas constitucionales revirtieron el neoliberalismo: Sheinbaum

Al concluir en la Ciudad de México su gira nacional para exponer los alcances de los programas sociales y de infraestructura en cada entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en dos años de trabajo conjunto con el Congreso se revirtieron políticas iniciadas en el periodo de gobiernos de corte neoliberal.

Ante el Zócalo lleno, la titular del Ejecutivo destacó que al igual que en las anteriores etapas denominadas por el régimen como las grandes transformaciones del país (Independencia, Reforma y Revolución), fueron acompañadas de nuevas constituciones, el actual congreso ha realizado diversas reformas que lo equiparan a un constituyente.

“Así como las primeras transformaciones tuvieron nuevas constituciones, la cuarta transformación con esta legislatura convertida en un congreso constituyente ha fortalecido esos cinco principios con las nuevas reformas constitucionales”, expuso Sheinbaum desde la Plaza de la Constitución.

La presidenta se refirió a los temas de libertad, justicia social, independencia, libertad, y bienestar para la población a través de los programas sociales y obras de infraestructura.

Hoy quiero resaltar que en dos años hemos revertido buena parte de las reformas del neoliberalismo, que traicionaron nuestra historia y la lucha de nuestro pueblo. Hoy tenemos una nueva Constitución, una norma fundamental acorde con los tiempos de la cuarta transformación de la vida pública de México”, reiteró la titular del Ejecutivo.

La titular del Ejecutivo destacó que al igual que en las anteriores etapas denominadas por el régimen como las grandes transformaciones del país, fueron acompañadas de nuevas constituciones, el actual congreso ha realizado diversas reformas que lo equiparan a un constituyente. Héctor López

La presidenta puntualizó que las reformas aprobadas por el congreso se refieren a las becas escolares, el acceso a la salud, a la vivienda, y a la pensión universal como derechos constitucionales, la reducción paulatina de la jornada laboral hasta las 40 horas, los derechos de los pueblos originarios, la igualdad sustantiva de las mujeres, la no reelección y la prohibición expresa de nepotismo, la negación tácita de la injerencia extranjera, la negativa de doble nacionalidad para candidatos, y la ley de manejo de aguas.

La presidenta destacó y agradeció que en la Ciudad de México nació el movimiento urbano y social que culminó con la elección de Andrés Manuel López Obrador y el cambio de régimen que ello significó.

Puntualizó que en la Ciudad de México, cerca de 1.4 millones de personas reciben la pensión universal de adulto mayor, 255 mil por discapacidad, respecto a las becas, las tienen 389 mil alumnos de preparatoria, 312 mil de secundaria, 387 mil de primaria.

En total, en la capital del país se entregaron 70 mil 258 millones de pesos en programas sociales a tres millones de beneficiarios. Sheinbaum destacó que en la gira por el país se reunió con cerca de 850 mil personas.