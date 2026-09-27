Defensa envía 100 elementos de Fuerzas Especiales a Mazatlán

Un nuevo contingente integrado por 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue enviado este domingo a Mazatlán, Sinaloa, con la misión de reforzar las tareas de seguridad en esa localidad, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

A las 12:50 horas de este día, el grupo de personal especializado de la Defensa fue enviado, vía aérea, a bordo de una aeronave Boeing B-738 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), de la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino a Mazatlán.

La Defensa indicó que, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las medidas permanentes para fortalecer la paz, el personal militar se incorporará a las labores que desarrolla la Novena Zona Militar.

También se mantendrán en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en Sinaloa, con el objetivo de reforzar la seguridad.

Los elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales realizarán patrullajes reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de Mazatlán.

Deberán actuar con estricto apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos, destacó la Defensa.

La dependencia indicó que con este refuerzo se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas de la entidad, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en el municipio sonaloense.

Contra estos grupos, se indicó se realizarán acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad para la población.