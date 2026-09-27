Van 2 mil 425 afectados y 148 muertos por las altas temperaturas

Las altas temperaturas que todavía afectan a diversas zonas del país han cobrado la vida de 148 personas hasta el pasado 23 de septiembre, informó la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe semanal “Daños a la salud por temperaturas naturales extremas”, del total de defunciones, 142 fueron provocadas por golpe de calor y seis por cuadros de deshidratación.

Los fallecimientos se registraron en 19 estados del país, mientras que la letalidad aumentó a 6.1 por ciento.

La dependencia explicó que las cifras corresponden a la actual temporada de calor, que inició en marzo y concluirá durante los primeros días de octubre.

Baja California concentra el mayor número de muertes

Con 60 defunciones, Baja California encabeza la lista de entidades con mayor número de muertes asociadas a las altas temperaturas.

Le siguen:

Sonora: 29 muertes

Sonora: 29 muertes Veracruz: 8

Quintana Roo: 7

Baja California Sur: 7

Golpe de calor, la principal afectación

La Secretaría de Salud informó que, hasta la semana epidemiológica número 37, se confirmaron 2 mil 425 casos de personas que recibieron atención médica por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

El golpe de calor fue el padecimiento más frecuente, con mil 308 casos. Baja California concentró el mayor número de pacientes por esta causa, con 143 casos, seguido de Tabasco, con 131, y Sonora, con 128.

En segundo lugar se ubicó la deshidratación, con mil 040 atenciones, mientras que otros 77 casos correspondieron a personas que sufrieron quemaduras.

Secretaría de Salud emite recomendaciones

Ante la persistencia de las altas temperaturas, la Secretaría de Salud llamó a la población a extremar precauciones para evitar golpes de calor y casos de deshidratación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar la exposición directa al sol durante los horarios de mayor intensidad, principalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Evitar la exposición directa al sol durante los horarios de mayor intensidad, principalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Prestar especial atención a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, debido a que son más susceptibles a sufrir un golpe de calor.

Realizar actividades al aire libre únicamente durante las primeras horas de la mañana o al finalizar la tarde.

Mantener una hidratación constante, principalmente con agua natural.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Usar sombrero o gorra para proteger la cabeza.

Aplicar bloqueador solar.

Nunca dejar a niños o mascotas dentro de un automóvil.

La dependencia también recomendó buscar atención médica ante síntomas como temperatura corporal elevada, piel enrojecida, mareos, vómitos, confusión, desmayos, dolor de cabeza intenso o respiración acelerada, y evitar la automedicación.