Barham Salih llega a México para conocer el modelo de refugio e integración

El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), Barham Salih, se encuentra en México para conocer el fenómeno del refugio y las acciones que se han implementado a nivel de Estado a fin de lograr la integración a la sociedad de quienes por diversas situaciones huyeron de su país de origen y aquí solicitaron refugio.

Este lunes, el funcionario de Naciones Unidas será recibido por el canciller Roberto Velasco y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez con quienes evaluará la situación del refugio en México, que, de acuerdo con cifras oficiales, recibió al cierre de 2025, 70 mil 509 solicitudes, cifra que contrasta con la registrada dos años antes cuando se procesaron 141 mil 806.

Hasta ahora no se ha confirmado que el también ex presidente iraquí sea recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Quién sí lo recibirá será la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y el Senado de la República.

De acuerdo con Chiara Cardoletti, representante de ACNUR en México, el funcionario de Naciones Unidas conocerá de cerca el caso México, que se ha convertido en ejemplo como lugar destino al haber recibido en la última década a más de 175 mil personas que buscaban protección internacional, con el acompañamiento de esta agencia de la ONU. Para esta integración se cuenta con el respaldo de 240 empresas que contrataron a los refugiados.

Estará en México por cuatro días a ver, a entender, a descubrir lo que es el ejemplo México, a hablar con las más altas autoridades, a agradecer por su compromiso con el refugiado, pero también a hablar con los refugiados, conocer sus historias, entender lo que han vivido en esa experiencia mexicana”

De acuerdo con el reciente informe de ACNUR, el 49 por ciento de quienes solicitaron refugio en México, durante 2025, fueron originarios de Cuba, el 20 por ciento de Venezuela, el 13 por ciento de Haití y el 7 por ciento de Honduras.

El 47 por ciento las personas que solicitaron asilo, lo hicieron en Tapachula, Chiapas y el 30 por ciento en la Ciudad de México

“En los últimos años, México ha evolucionado de ser principalmente un país de origen y tránsito a consolidarse como un país de destino para personas refugiadas y solicitantes de asilo. Desde 2019, el país ha registrado más de 600 mil personas solicitantes de asilo, siendo así uno de los principales países receptores en todo el mundo.

México mantiene un marco legal progresista en favor de las personas refugiadas, al tiempo que fortalece el procedimiento de asilo, impulsa la integración local y promueve la responsabilidad compartida en la región”, se destaca en el Informe 2025.

Este domingo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados visitó Aguascalientes donde sostiene un encuentro con autoridades locales, empresarios, sociedad civil y por supuesto, personas extranjeras en situación de refugio.

El viernes pasado, durante su participación en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Barham Salih informó que actualmente más de 117 millones de personas en el mundo se han visto forzadas a salir de sus hogares por conflictos armados, violencia o persecución.

“No podemos simplemente gestionar el desplazamiento. Debemos trabajar para resolverlo a través de la paz, el coraje político y soluciones que pongan a las personas en primer lugar”, advirtió.

El funcionario de la ONU también conocerá la campaña que recién lanzó ACNUR México denominada “Seamos Hogar” que cuenta la experiencia de 11 personas refugiadas que viven en siete ciudades: Tapachula, Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey, Saltillo y la Ciudad de México.