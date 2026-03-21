Elevan turismo comunitario a rango de interés público; crean distintivo

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó ayer el Decreto de Interés Público del Turismo Comunitario en la comunidad maya de Tihosuco, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con lo que se crea esta nuevo distintivo que será apoyado con inversión pública del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para la construcción de infraestructura en los pueblos originarios y afromexicanos.

En este marco, se emitió el primer certificado de turismo comunitario al proyecto Maya Ka’an, que cuenta con alrededor de un millón de hectáreas destinadas a la conservación del patrimonio biocultural, que involucra 76 comunidades indígenas en el estado, y una red que promueve la ruta turística Guerra de Castas, que hoy cuenta con más de 90 experiencias auténticas.

HOMICIDIOS CAEN 79% EN Q. ROO

En una jornada marcada por resultados en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer desde Cancún que los homicidios dolosos en Quintana Roo han caído 79% en lo que va del sexenio, logrando reducir el promedio diario de dos casos a 0.43.

Esta disminución en la violencia se complementa con una caída de 45% en extorsiones y el aseguramiento de toneladas de droga y cientos de armas.

Sin embargo, la agenda presidencial en el estado no se limitó a la seguridad: la mandataria supervisó el puente de la laguna de Nichupté, una obra de 11 kilómetros que transformará la movilidad turística, y confirmó que en abril arrancará la credencialización del Sistema Universal de Salud, consolidando un modelo de bienestar que busca integrar la atención médica gratuita con la expansión de programas sociales para mujeres y estudiantes en la entidad.

Más tarde, reiteró que el próximo mes de abril comenzará a nivel nacional la credencialización del Sistema Universal de Salud.

Durante la entrega de tarjetas de la pensión de Mujeres Bienestar en Felipe Carrillo Puerto, la titular del Ejecutivo federal, recordó que de esta forma, las personas podrán acudir al hospital más cercano a su domicilio.

Vamos a iniciar una credencialización el próximo mes”, aseguró la mandataria. federal.

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