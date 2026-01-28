Elefante marino “turistea” en playas de Nayarit; “Panchito” salió a tomar el sol | VIDEO

El Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina), que causó gran sensación al aparecer este martes asoleándose de lo lindo en la Playa Los Ayala, en Nayarit, es un viejo conocido de biólogos mexicanos que le siguen la pista desde 2020, cuando fue observado por primera vez en costas nacionales y bautizado como “Panchito”.

Excélsior informó en su momento que de acuerdo al Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos (GRIMMA), los Elefantes Marinos del Sur salen a la playa a descansar, termorregular su cuerpo, recuperar energía o mudar de piel y pelaje, un proceso que ocurre cada año.

Bajo esta premisa, es que se pudo observar a dicha especie, la cual, debido al número de curiosos que estaban presentes, fue necesario que las autoridades navales y ambientales pusieran un cerco, garantizando la privacidad de “Panchito”.

Cabe destacar que en el cuidado de esta fauna marina participan bomberos, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Protección Civil Municipal de Compostela, quienes resguardaron la zona de playa en la que se confirmó la presencia del elefante marino.

Las autoridades nayaritas activaron los protocolos necesarios para analizar si el animal necesita reubicación y para poder evaluar sus condiciones de salud. Por su parte Roberto Moncada Cooley, presidente del GRIMMA, destacó que "Panchito", es un macho que en 2020 tendría entre 5 o 6 años, es decir, que ahorita andaría rondando los 11 o 12 años de edad.

Registros como este nos recuerdan que el océano no tiene fronteras y que aún queda mucho por aprender sobre los movimientos y capacidades de dispersión de los mamíferos marinos", subrayó GRIMMA.

Los especialistas señalan que al ser el elefante marino una especie carismática, logra despertar una gran simpatía entre la población, sin embargo, hicieron un llamado a no acercarse a este tipo de fauna al momento de un avistamiento, tanto por la peligrosidad del animal como por su propia seguridad.

