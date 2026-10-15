Israel arranca elecciones parlamentarias con voto en embajadas del mundo

Israel inició este jueves la votación para elegir a los integrantes de su Parlamento (Knesset), proceso que permitirá renovar su gobierno. La jornada comenzó en sus embajadas en el mundo, como ocurrió en la representación en México, donde participaron diplomáticos y sus familias.

Las boletas con estos primeros votos se sumarán a las de los ciudadanos en general, quienes acudirán a las urnas en territorio israelí el próximo martes 27 de octubre.

En la embajada israelí en la Ciudad de México, el primero en emitir su voto fue el embajador Yoed Magen, quien recientemente llegó a nuestro país. El diplomático se refirió al proceso electoral, que ocurre luego de tres años de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, que enlutó a la nación de Medio Oriente.

“El proceso electoral es una de las expresiones más importantes de nuestra democracia. Cada elección brinda a los ciudadanos de Israel la oportunidad de ejercer libremente su derecho al voto, hacer escuchar su voz y participar directamente en la definición del futuro del país.

“Hoy, desde las representaciones de Israel alrededor del mundo, también cumplimos con esta responsabilidad cívica y democrática, haciendo llegar nuestras boletas a Israel para que formen parte de este proceso”, destacó.

Israel opera bajo un sistema de democracia parlamentaria en el que no se vota directamente por el nuevo primer ministro. En esta elección se disputan los 120 escaños que conforman la Knesset y la mayoría necesaria para establecer un gobierno.

Los ciudadanos israelíes no votan por candidatos individuales, sino por partidos políticos. Al tratarse de un sistema de representación proporcional, los resultados determinan qué integrantes de las listas que presenta cada partido llegarán al Parlamento.

“Israel es la única democracia de Medio Oriente y, aun frente a enormes desafíos de seguridad, nuestras instituciones democráticas continúan funcionando y nuestros ciudadanos siguen teniendo la libertad de elegir a sus representantes. La democracia israelí se caracteriza también por una sociedad diversa, plural y profundamente participativa, en la que existen distintas posiciones y un debate público intenso.

“Precisamente esa capacidad de decidir nuestro futuro mediante elecciones libres es una de las mayores fortalezas del Estado de Israel”, subrayó el diplomático.

Una vez que se conozcan los resultados del proceso electoral, el presidente de Israel encomendará al dirigente con mejores resultados la tarea de concretar una coalición con otras fuerzas políticas, a fin de asegurar al menos 61 escaños.

Se estima que operen en total 101 centros de votación en 99 misiones diplomáticas, donde se recibirán los sufragios de alrededor de 5 mil personas, entre funcionarios y familiares. Esta primera etapa del proceso concluirá durante la primera mitad de este viernes.