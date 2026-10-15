Amenazan a hombre por teléfono y lo obligan a asaltar un banco

Bajo amenazas de muerte contra él y su familia, un hombre habría sido engañado por presuntos delincuentes hasta el punto de intentar asaltar una sucursal bancaria en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en un caso que apunta a la modalidad conocida como secuestro virtual.

El intento de atraco fue frustrado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y de la Guardia Estatal, quienes intervinieron después de que personal del banco solicitó ayuda al número de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron el jueves, alrededor de las 15:40 horas, en una sucursal bancaria ubicada en el centro comercial “Adelitas”, donde el individuo habría llegado para exigir dinero, presuntamente bajo las órdenes de quienes lo mantenían amenazado a través de llamadas telefónicas.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el caso habría comenzado cuando el hombre recibió una llamada telefónica en la que fue engañado al darle cuenta sobre su vida, personal y familiar para posteriormente ser intimidado con la advertencia de que tanto él como sus familiares serían asesinados si no cumplía las instrucciones que le daban.

Atemorizado por las amenazas, habría accedido a las exigencias de sus interlocutores y se trasladó en una camioneta Jeep Cherokee hasta la institución bancaria, donde intentó concretar el robo.

Sin embargo, el reporte de los trabajadores permitió la movilización de agentes investigadores y policías estatales, quienes sometieron al hombre y lo pusieron a disposición de las autoridades para esclarecer su participación y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Cerca de las 17:00 horas, personal administrativo del banco también acudió a las instalaciones de la Fiscalía para rendir su declaración sobre lo sucedido.

Aunque la información disponible apunta a que el detenido pudo haber actuado bajo coacción, hasta el momento no se habían dado a conocer públicamente los detalles oficiales de la investigación ni la identidad de las personas que presuntamente lo amenazaron.

Cae jovencita por robar en tienda Zara

Por ABC Noticias

El mes pasado, en Nuevo León, una mujer fue detenida por elementos de la Policía del municipio de San Pedro, tras ser señalada por presuntamente robar mercancía de una tienda ubicada en un centro comercial.

La detención ocurrió en la tienda Zara, ubicada sobre la avenida Diego Rivera, en la colonia Residencial San Agustín Primer Sector, dentro de la Plaza Fiesta San Agustín.

Un guardia de seguridad del establecimiento señaló a la joven Nancy, de 27 años de edad, como la responsable de los hechos.

La autoridad no precisó cuál fue la mercancía que la mujer intentó robar ni el valor de los productos.

Nancy fue trasladada a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal.