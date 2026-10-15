Entregan becas para contener abandono escolar y migración en Tijuana

Con el fin de contrarrestar la deserción escolar y mitigar las causas que empujan a las familias a migrar, el Ayuntamiento de Tijuana, en alianza con la Fundación Fuente de Sabiduría A.C., entregó dos mil 400 becas a estudiantes de primaria, secundaria y nivel bachillerato.

De esta forma, se busca establecer un mecanismo eficaz para evitar que los alumnos abandonen los planteles educativos en polígonos vulnerables de la periferia fronteriza.

De acuerdo con indicadores de la Secretaría de Educación de Baja California, el estado enfrenta retos estructurales en la retención de estudiantes de bachillerato, con una tasa de abandono del 9.5 por ciento, en promedio; una situación que se vuelve más crítica en municipios como Tijuana, por factores socioeconómicos, la incorporación prematura de jóvenes a las maquiladoras y la movilidad demográfica.

Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID), del INEGI, establecen que entre 2018 y 2023, alrededor de 1.2 millones de mexicanos migraron hacia el extranjero, teniendo como destino principal los Estados Unidos en un 87.9 por ciento.

En el auditorio municipal, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, y el presidente de la Fundación Fuente de Sabiduría A.C., Fernando Salgado Chávez, destacaron que la articulación de estas becas escolares, que son esquemas de coinversión social, responde a la necesidad de complementar las políticas públicas locales mediante la participación ciudadana organizada.

Adelantaron que los apoyos para los alumnos contemplan una ruta de expansión hacia zonas rurales y delegaciones con alta recepción de flujos migratorios en el Valle de Mexicali y Ensenada, orientando los esfuerzos para consolidar un padrón de beneficiarios que permita medir el impacto real de la retención escolar a mediano plazo en el norte de la República Mexicana.

“Con estas becas, los niños y niñas de nuestra ciudad podrán cumplir sus sueños y alcanzar todo lo que se propongan en la vida. De aquí saldrán médicos, abogados y profesionistas que transformarán nuestra comunidad. La labor de don Fernando Salgado Chávez. es un ejemplo claro de cómo la solidaridad cambia vidas", celebró el alcalde de Tijuana.

Las becas entregadas en Tijuana por la Fundación Fuente de Sabiduría A.C., consisten en apoyos escolares integrales en especie y económicos para los alumnos y los planteles educativos:

⁠Uniformes completos, ropa deportiva, calzado, útiles escolares, material didáctico, artículos de limpieza y presupuesto para los planteles educativos.