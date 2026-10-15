Identifican a tres de las cinco víctimas localizadas en fosa clandestina de Hidalgo

Las investigaciones por el hallazgo de cinco cuerpos en una presunta fosa clandestina en la comunidad de Texas, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, registran avances, luego de que tres de las víctimas fueran identificadas por las autoridades ministeriales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que dos de los cuerpos identificados, correspondientes a un hombre y una mujer que contaban con fichas de búsqueda, ya fueron entregados a sus respectivos familiares.

En tanto, los restos de las otras dos personas permanecen sin identificar, por lo que continúan los trabajos periciales y las diligencias necesarias para conocer sus identidades y avanzar en los procedimientos legales correspondientes.

El hallazgo, registrado en la localidad de Texas, dio paso a una serie de investigaciones ministeriales orientadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como a determinar la identidad de todas las víctimas.

La dependencia estatal mantiene las labores de identificación y los protocolos para la entrega de los restos a sus familiares, conforme se obtengan los resultados necesarios.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer este caso, que involucra a cinco víctimas localizadas en una zona del municipio de Atotonilco de Tula.

Hasta la información proporcionada por la Procuraduría, tres personas han sido identificadas, dos familias han recibido los restos de sus seres queridos y aún queda pendiente establecer la identidad de otras dos víctimas.

Marchan familiares de desaparecidos

Madres y familiares de personas desaparecidas marcharon en Hidalgo para solicitar a las autoridades ampliar las labores de búsqueda y establecer una mesa de diálogo con la Comisión de Búsqueda, ante la falta de avances en casos que permanecen sin resolverse desde hace varios años.

Durante la movilización, las participantes cuestionaron la duración y el alcance de algunos operativos, al considerar que las jornadas son insuficientes para atender las necesidades de localización. Por ello, pidieron que las diligencias se realicen con mayor minuciosidad y de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Las familias también señalaron que han solicitado una reunión con la Comisión de Búsqueda para plantear sus demandas y revisar los procedimientos de trabajo, pero afirmaron que hasta el momento no han recibido una respuesta favorable.

Otra de las peticiones consiste en fortalecer la capacitación del personal encargado de las búsquedas, con el propósito de mejorar las intervenciones y la coordinación con los colectivos y familiares.

Las manifestantes sostuvieron que la participación de las familias en las labores de localización debe acompañarse de acciones institucionales y mecanismos de comunicación que permitan dar seguimiento a cada expediente.

La movilización tuvo como principales demandas el fortalecimiento de los operativos, la capacitación del personal y la apertura de un espacio de diálogo con las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.