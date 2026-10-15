Demandan impulsar constitucionalidad de fiscalías de la mujer

La Secretaría de las Mujeres demandó a la Cámara de Diputados se legisle para que Fiscalías Especializadas de las Mujeres que existen en las 32 entidades federativas, tengan un carácter constitucional, a fin de fortalecer la labor de la justicia a favor de las mujeres.

El fin es que estos centros cuenten con único programa de operatividad y con personal capacitado para brindar apoyo, con perspectiva de género, a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, con

Estas fiscalías especializadas “tienen que estar constitucionalmente avaladas, legales, probadas, y no es así”, alertó la secretaria, Laura Itzel Castillo.

Si bien es cierto que en el país existen fiscalías de este tipo, la mayoría de ellas, no están reconocidas de manera constitucional (...) es un asunto básico, que se tiene que estar trabajando”, recalcó.

Durante esta sesión de trabajo con la Comisión de Género en San Lázaro, en la que se habló del presupuesto que se destinarán en 2027 para lograr la igualdad de género, la secretaria pidió a las legisladoras “su apoyo para lograr que estas fiscalías sean reconocidas” y se homologue su funcionamiento.

Para ello, dijo, es urgente que se cuente también con un programa operativo “para determinar cómo gastar los recursos y (para) capacitar al personal”

Con estas medidas, se buscaría mantener la tendencia en la disminución de feminicidios.

Reiteró que, en lo que va de la actual administración “ha habido una baja histórica” de 36 por ciento en la incidencia del promedio diario de feminicidios.

Resultado, remarcó, de una multiestrategia, que incluye la Línea de las Mujeres (079 opción 1), con la cual se ha identificado 33 por ciento de violencia feminicida en las 20 mil llamadas que se han recibido a través de esta herramienta.

Además, en el último años se ha apoyado la habilitación de 90 refugios especializados en atención a mujeres víctimas de la violencia, para los que “se han incrementado los recursos en este rubro”, dijo.

En la sesión, previa a su comparecencia ante el Pleno, el 28 de octubre, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, la secretaria de las Mujeres expuso que dentro de los objetivos que se tienen en la política a favor de las mujeres está la “desfeminización” de los trabajos de cuidados.

Para ello, existen una serie de proyectos, en los que se tiene que seguir atendiendo las causas y actuar sobre las condiciones que limitan los derechos de las mujeres y el trabajo que se tiene que llevar a cabo.