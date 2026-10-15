Al menos 50 mil mujeres y niñas murieron o quedaron gravemente heridas en Gaza por ataques de Israel

Cerca de 50 mil mujeres y niñas murieron o resultaron gravemente heridas en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 por los ataques aéreos y las operaciones militares terrestres de Israel, denunció ONU Mujeres. El organismo también reportó que los abortos espontáneos casi llegaron a 4 mil en el primer semestre de 2026.

Un saldo que persiste tras la tregua

Según la organización, una de cada 21 mujeres y niñas del enclave perdió la vida o vive con discapacidades de por vida.

Durante una rueda de prensa en Ginebra, la jefa de acción humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp, presentó un balance actualizado del impacto de las hostilidades sobre la población femenina.

Más de 38 mil han muerto y 11 mil 700 sufren lesiones tan graves que ahora viven con discapacidades permanentes", puntualizó Calltorp.

La mayoría de las víctimas se registró durante los dos primeros años de la guerra, pero ONU Mujeres advirtió que las mujeres y las niñas siguen siendo blanco de ataques a pesar del alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025.

Desde entonces, 277 mujeres y niñas figuran entre las personas que murieron en Gaza, según el organismo, que presentó el balance un año después de la tregua.

Los abortos espontáneos casi llegaron a 4 mil en el primer semestre de 2026, el triple de la cifra del último semestre de 2025, de acuerdo con ONU Mujeres.

El organismo señaló que las mujeres se ven obligadas a dar a luz en condiciones inseguras e insalubres, lo que pone en riesgo sus vidas.

Casi un millón de desplazadas entre ruinas

Desde octubre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron más de 150 órdenes de evacuación y desplazamiento en toda Gaza, según ONU Mujeres. Las órdenes obligaron a casi un millón de mujeres y niñas a abandonar sus hogares; el organismo sostiene que casi todas las mujeres y niñas de Gaza están desplazadas.

Calltorp afirmó que cerca de un millón de ellas continúa en desplazamiento forzado. La mayoría vive en tiendas de campaña improvisadas o entre los escombros de viviendas destruidas, sin privacidad y en condiciones de hacinamiento y desabasto.

El organismo describió que, en condiciones incompatibles con la supervivencia y la dignidad, las mujeres cuidan de niños, enfermos, heridos y ancianos, y cocinan y limpian sin los medios básicos para hacerlo.

Calltorp explicó que la prolongación del conflicto transformó la estructura familiar. El número de hogares encabezados por mujeres se duplicó en el último trienio y hoy uno de cada cuatro depende exclusivamente de ellas.

Esas mujeres deben sostener a sus dependientes en contextos de pobreza extrema, con traslados constantes por razones de seguridad y recursos mínimos de subsistencia.

Organizaciones humanitarias locales reportaron además un aumento crítico de los casos de violencia de género y un grave deterioro generalizado de la salud mental de las mujeres, según Calltorp.