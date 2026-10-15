Tiktoker usa patrullas municipales para sus videos en redes sociales

El creador de contenido tapatío Jonatan Ulises aparece en tres videos relacionados con corporaciones de seguridad.

El más reciente, en el que aparece una patrulla de Juanacatlán, Jalisco, fue eliminado de las redes sociales ante la viralización del clip y los cuestionamientos que generó.

Sin embargo, hay otros dos antecedentes: uno publicado en marzo de 2025, en el que el tiktoker simula estar detenido y aparece una patrulla de Tlajomulco de Zúñiga.

Y otro difundido el 6 de marzo de 2023, donde aparece esposado junto a un oficial, presuntamente de la Comisaría de Guadalajara, afuera del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

Imagen Noticias buscó una postura de la Comisaría de Juanacatlán sobre estos señalamientos.

Como respuesta, se informó que el área de Asuntos Internos tendría la información.

“Nada más déjelo lo verifico o igual si no tuviera inconveniente para verificarlo con mi superior, y ya ellos le regresarían la llamada”

Asimismo, se buscó contacto con el Influencer, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido respuesta.

Las grabaciones abren cuestionamientos sobre la participación de corporaciones policiales en contenidos de entretenimiento y el posible uso de recursos públicos para fines ajenos a la seguridad.