Chocan en el INE por el robo de militantes; Taddei niega casos

Mientras la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que ningún partido está “afiliando” personas para impedir el registro de nuevas organizaciones, diversas consejerías evidenciaron una profunda división sobre cómo interpretar las duplicidades detectadas entre agrupaciones en formación y partidos ya constituidos.

En sesión del Consejo General, el debate giró en torno a un punto clave: si estas duplicidades —denunciadas por Somos México, Que Siga la Democracia y Construyendo Sociedades de Paz— pueden afectar no sólo el número de afiliados, sino incluso la validez de las asambleas necesarias para obtener el registro.

Taddei fue categórica al rechazar la narrativa de intervención partidista. “Aquí no hay que un partido político nacional existente le esté quitando registros a las organizaciones”, afirmó, al subrayar que los cruces de información se realizan con padrones cerrados un mes antes de cada asamblea, lo que —dijo— impide efectos retroactivos.

El consejero Jaime Rivera advirtió que sí existen coincidencias de “miles” de registros entre afiliaciones recientes de partidos y personas que participaron en asambleas de organizaciones en proceso. Alertó que, de validarse estas duplicidades, ninguna organización alcanzaría el registro.

DENUNCIAN VENGANZA EN SU DESPEDIDA

Entre denuncias de una investigación “ilegal, arbitraria y con visos de venganza”, las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala y el consejero Jaime Rivera se despidieron del Instituto Nacional Electoral tras nueve años en el cargo, marcados —dijeron— por la polarización, presiones políticas y ahora por un procedimiento abierto en su contra por el Órgano Interno de Control (OIC) debido a su actuación en la revocación de mandato de 2021.

Aunque su encargo termina el 4 de abril próximo, esta fue la última sesión ordinaria con posibilidad de incluir las despedidas en Asuntos Generales.

Jaime Rivera advirtió que el procedimiento permanece congelado, pero no por ello deja de ser grave.

Lo calificó como una “anomalía en curso” y alertó que “es ominoso para quienes permanecen en el cargo y los que puedan venir después. Amenaza a la independencia con la que deben actuar”.

- Aurora Zepeda

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