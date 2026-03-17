Ejecutan a líder mototaxista dentro de un kínder en pleno Festival de Primavera

Un hombre fue ejecutado al interior de un Jardín de Niños, en la Segunda Sección del municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, lo que provocó pánico y crisis nerviosas entre alumnos, docentes y tutores, quienes participaban este martes en el Festival de Primavera.

Según testigos, la víctima fue identificada como César Pineda Orozco, de 35 años, dirigente de la organización de mototaxistas adherido al Sindicato Libertad; al parecer este se encontraba afuera del plantel, “Luz María Serradel”, pero al verse acorralado por sicarios ingresó al preescolar, donde lo aguardaban su esposa e hijo.

No obstante, los sujetos provistos con arma de alto poder le dieron alcance e ingresaron al lugar donde le dispararon en varias ocasiones, frente a la comunidad escolar y académica.

Hombre asesinado al interior de un kínder en Juchitán de Zaragoza Foto: Especial

Posteriormente, llegó la Policía Municipal, como primer respondiente, pero esto no impidió que los familiares, testigos del homicidio levantaran el cuerpo y se lo llevarán a bordo de un mototaxi.

Emilio Montero Pérez, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) condenó este acto violento donde un padre de familia perdió la vida.

Autoridades, colectivos escolares, asociaciones de padres de familia, debemos hacer un esfuerzo extraordinario para detener la descomposición social que hoy nos lastima”, expuso el funcionario en redes sociales.

A su vez, el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, demandó al gobierno federal y estatal la presencia permanente de las corporaciones de seguridad e la instalación de la mesa de seguridad en su municipio.

Texto de pésame por la ejecución de un mototaxista en un kínder Foto: Especial

'Levantan' a defensor de la tierra en Santa María Jacatepec

Un indígena chinanteco, defensor de la tierra e integrante del Consejo Nacional de Pueblos en Lucha (CNPL), fue reportado como privado de la libertad por hombres armados en el municipio de Santa María Jacatepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca.

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando hombres armados, encapuchados y a bordo de dos vehículos ingresaron al domicilio de Jorge Antonio Procopio, en la colonia San Juan del Río.

Según la versión del CNPL, los agresores golpearon al defensor comunitario y posteriormente lo subieron por la fuerza a una de las unidades.

La organización también señaló que Saúl Procopio, hermano de Jorge Antonio, fue agredido y subido a otro vehículo por los mismos sujetos.

El comunicado indica que ambos hombres fueron trasladados con rumbo desconocido y hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos, por lo que la organización solicitó su localización.

El CNPL afirmó que en la comunidad se mantiene un ambiente de alerta luego de que, a través de altavoces locales, se informara sobre la presencia de personas armadas en la colonia San Juan del Río.

De acuerdo con el reporte difundido por la organización, habitantes del lugar señalaron que desde la mañana habían observado a personas desconocidas a bordo de un automóvil negro realizando recorridos en los alrededores del asentamiento.

También indicaron que tres hombres vestidos de negro fueron vistos desplazándose en un mototaxi mientras grababan con un teléfono celular en inmediaciones del sitio donde ocurrió la agresión.

jcp