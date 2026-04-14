El ecosistema tecnológico global de Chery cobra impulso: el amanecer del efecto "derrame tecnológico"

Hoy en día, el modelo lineal tradicional "OEM + Proveedor" no puede seguir el ritmo de la rápida iteración tecnológica y la expansión del mercado. Chery debe construir un ecosistema en red definido por tecnología compartida, fabricación colaborativa y responsabilidad mutua, donde cada participante sea cocreador de valor.

La filosofía del "ecosistema de ganar-ganar" es un consenso global. Chery ha construido una red que abarca I+D, fabricación, tecnología inteligente y responsabilidad social. El 24 de abril, la Cumbre Internacional de Negocios Chery 2026 reunirá a socios globales para explorar la colaboración futura.

Una arquitectura de innovación global: cosechando sabiduría mundial

La apertura de Chery responde a su apuesta por la universalidad tecnológica. Ha establecido un diseño de I+D "1+7+N": ocho centros de investigación, más de 30.000 profesionales (28 científicos jefes) en más de 130 países. La compañía establecerá otros 26 centros de I+D en el exterior.

Chery se asocia con más de 100 universidades de élite en más de 4.000 proyectos de investigación "Chispa", alineando la innovación con las necesidades locales.

Un ecosistema tecnológico global: simbiosis a través del "derrame tecnológico"

Un sello distintivo de una verdadera empresa tecnológica es el "derrame tecnológico". Chery ofrece la lógica subyacente de sistemas autodesarrollados de pila completa. Modelo de Piloto Halcón y tecnologías de interacción multimodal están redefiniendo el cockpit inteligente. La Batería Rhino ofrece seguridad para los vehículos de nueva energía. Robótica AiMOGA se expande hacia roles de servicio inteligente.

Fabricación verde: la base de la calidad global

Cinco de ellas están certificadas como "Fábricas Verdes", y el grupo es reconocido como "Empresa de Gestión de Cadena de Suministro Verde" por el MIIT. Chery logra además una calificación 5A en el Índice de Desarrollo Verde de CATARC.

El KunPeng Sky Optimus alcanza una eficiencia térmica superior al 48 %. Sus motores de hidrógeno y sistemas de celdas de combustible proporcionan la "Solución Chery" para los objetivos sostenibles globales.

Ciudadanía global: responsabilidad más allá del negocio

Ha aparecido en la Lista de Influencia ESG de Fortune China durante dos años. Ha donado $3,5 millones a la UICN para apoyar la iniciativa "Cuidar la Naturaleza".

Avanzando: una nueva era para el ecosistema global

La verdadera competitividad sostenible se construye sobre el espíritu de I+D y el florecimiento del ecosistema. Chery está reescribiendo la cooperación global a través de la "lógica tecnológica". La cumbre es una invitación a presenciar cómo la tecnología hace realidad el crecimiento conjunto.

La IBS Chery 2026 marca un nuevo comienzo. La compañía invita a más de 3.000 socios a presenciar los frutos del ecosistema de Chery y trazar el rumbo hacia un futuro sostenible. Chery se compromete a impulsar el desarrollo sostenible a través de la innovación y la colaboración en un panorama en constante evolución.