Alista PAN mayor cambio en 20 años; habrá acto en la CDMX

Por tercera ocasión en menos de una semana, el PAN reiteró que el próximo 21 de marzo realizará un anuncio importante para su futuro como institución política.

Por medio de un comunicado de prensa, el partido destacó que “México atraviesa un momento complejo marcado por la inseguridad, problemas en el sistema de salud y señales preocupantes de concentración del poder que han encendido alertas sobre el rumbo democrático del país”.

El PAN sostuvo que, mientras el país enfrenta estos desafíos, el oficialismo ha mostrado una profunda incongruencia entre su discurso y su práctica política, “con casos que han generado cuestionamientos públicos sobre corrupción, nepotismo, lujos y presuntos vínculos con estructuras criminales”, difundió.

Jorge Romero, presidente nacional del partido, reiteró que, en este contexto, realizarán “un evento en la Ciudad de México con todos los panistas y con mucha gente que incluso no es militante de nuestro partido, donde anunciaremos la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional en más de 20 años para consolidar la ruta de nuestro crecimiento electoral, con el fin de darle a México la esperanza que las familias necesitan”.