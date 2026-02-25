Defensa realiza honores a militares caídos en operativo contra "El Mencho"

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el martes 25, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 5, con sede en Zapopan, Jalisco, se realizó la ceremonia privada de honores militares para los 25 elementos caídos durante el operativo en contra del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde murió Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La dependencia detalló que en el acto solemne se cubrieron los 25 féretros con la Bandera Nacional; mandos y compañeros de los caídos montaron una guardia de honor para el personal militar que perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Este acto tiene el objetivo de preservar su memoria y legado, destacándolo como un ejemplo de servicio, disciplina y lealtad a México.

En el acto solemne se cubrieron los 25 féretros con la Bandera Nacional Foto: Cuartoscuro

También se realizó el pase de lista del personal fallecido y la banda de guerra entonó el Toque Militar de Silencio; para, posteriormente, dar lectura de una semblanza de los integrantes de la Guardia Nacional fallecidos en cumplimiento de su deber.

La Defensa detalló que, para finalizar la ceremonia, se hizo entrega de la Bandera Nacional con nicho a las familias, como símbolo de honor, gratitud y reconocimiento de la nación hacia sus soldados caídos.

“Al expresar las palabras de condolencias, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, se destacó el compromiso, la lealtad y el alto sentido del deber que distinguió al personal que ofrendó su vida al servicio de la patria”, señaló la dependencia.

Se explicó que los 25 féretros con los cuerpos fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a sus respectivos lugares de origen.

