Exservidora pública pasará solo dos meses en prisión por cohecho

A solo dos meses de prisión, así como el pago de una multa, fue condenada por el delito de cohecho una exdefensora pública del Poder Judicial de Durango.

La Fiscalía Anticorrupción informó que la imputada responde al nombre de Yareli Michelle Quirino Hernández.

La resolución fue emitida por un Juez mediante procedimiento abreviado, tras acreditarse su responsabilidad con las pruebas aportadas en la investigación por el Agente del Ministerio Público especializado.

En diciembre del 2025, elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvieron en flagrancia a la persona en mención, evitando de esta forma que fuera dañado el patrimonio de un ciudadano, pues la ex defensora pública le había solicitado la cantidad de 7 mil pesos a cambio de realizar un trámite de libertad de una persona interna en el CERESO número 1.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Durango, los servicios de defensoría son gratuitos.

Sin embargo, la señalada solicitó un pago por realizar un trámite que forma parte de sus funciones.

Se incrementa la deuda pública en Durango

Aunque las autoridades del estado de Durango aseguran que la deuda pública se mantiene bajo control, datos recientes de calificadoras crediticias sugieren que los prestamos han mostrado un incremento durante la administración a cargo de Esteban Villegas Villareal, gobernador de la entidad.

Aunque las autoridades estatales no respondieron a una solicitud de información sobre el tema, fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal revelaron que Durango se encuentra entre las entidades que han aumentado sus pasivos en contracorriente a la tendencia nacional, donde 24 estados redujeron su deuda durante el año.

JCS