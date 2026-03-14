Pacto histórico: garantizan venta de 70% del maíz; presidenta impulsó el acuerdo en Sinaloa

En una reunión sin precedentes celebrada ayer, los gobiernos federal y de Sinaloa, en coordinación con industriales, comercializadores, el sector pecuario y bodegueros, lograron concretar un acuerdo histórico para garantizar la compra anticipada de 2 millones 856 mil toneladas de la cosecha de maíz otoño-invierno 2025-2026 de Sinaloa. Esta cifra representa más de 70% del total de la producción estimada en 4 millones de toneladas.

El acuerdo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Rubén Rocha Moya, tiene como objetivo otorgar certeza y certidumbre a los productores sinaloenses ante la próxima cosecha.

La firma del compromiso de compra a futuro se formalizó en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, con la presencia de Rocha; el secretario particular de la Presidenta, Carlos Augusto Morales López, y el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota, quienes fungieron como testigos.

Un total de 25 comercializadores firmaron el compromiso, destacando por sus volúmenes de compra:Maseca, Minsa y Harimasa: un millón 100 mil toneladas en conjunto. Sukarne: 450 mil toneladas. Grupo Patrón: 300 mil toneladas.

Agroservicios a Productores del Valle: 200 mil toneladas. Bachoco: 160 mil toneladas. Cereales Comerciales de la Costa (Graco): 130 mil toneladas. Durante el encuentro, Rocha agradeció a la Presidenta por concretar este acuerdo.