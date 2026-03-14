El ajedrez de ataque de Alekhine (1)

El ruso Alexander Alekhine (1892-1946) es considerado uno de los grandes jugadores de ataque de la historia del ajedrez. Conquistó el cetro mundial al vencer a Capablanca en 1927 y luego lo defendió con éxito dos veces contra Bogoljubov en 1929 y 1934. También logró importantes triunfos en fortísimos torneos como sus memorables victorias en San Remo 1930 y Bled 1931. En 1935 perdió la corona contra el holandés Max Euwe para recuperarlo dos años más tarde contra el mismo rival. Ha sido el único campeón que falleció siendo dueño de la corona (por cierto, de forma misteriosa, en un hotel al lado del famoso casino de Estoril, Portugal). Con su imaginativo estilo táctico siempre buscó mantener la iniciativa en todo momento como en las siguientes partidas.

Blancas: Alekhine Negras: Tenner Colonia, 1911 Gambito de rey

1.e4 e5 2.f4 Ac5 (más común es aceptar el gambito con 2...exf4 o rehusarlo con el contragambito Falkbeer 2...d5) 3.Cf3 d6 4.Cc3 Cf6 5.Ac4 Cc6 6.d3 Ag4 (parecen mejores 6...a6 para conservar su alfil de c5 o atacar el del rival con 6...Ca5) 7.Ca4! exf4 8.Cxc5 dxc5 9.Axf4 Ch5? (Tenner descuida su desarrollo de piezas, había que jugar ya 9...0–0) 10.Ae3 Ce5? (pero este es un grave error táctico al no prever el próximo sacrificio que decide la partida. Mejor era 10...De7) 11.Cxe5!! (Alekhine ejecuta una combinación que recuerda el famoso Mate de Legal) 11…Axd1 12.Axf7+ Re7 (si 12...Rf8 13.Axc5+ Dd6 14.Axd6+ cxd6 15.Txd1 dxe5 16.Axh5 con mucha ventaja material) 13.Axc5+ Rf6 14.0–0+ Rg5 (sería el fin inmediato tras 14...Rxe5 15.Tf5++) 15.Ae3+ Rh4 16.Tf5! y el negro abandonó al no poder impedir el mate con Af2 1–0

Blancas: Alekhine – Negras: Aficionado Moscú, 1911 Apertura Italiana

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 exd4 6.0–0 0–0? (error grave que dejará al negro sin espacio. Lo correcto era 6...Cxe4 7.cxd4 d5! con posición igualada) 7.cxd4 Ab6 (era mejor ubicar el alfil en e7 donde controla el importante cuadro d6 aunque luego de 7...Ae7 8.d5 Cb8 9.e5 Ce8 10.Cc3 la ventaja blanca también es evidente) 8.d5! (esto es más preciso y directo que 8.e5? d5! donde las negras logran complicar la partida) 8…Ce7 9.e5 Ce8 10.d6! (Alekhine se asegura una gran ventaja territorial y que el alfil de c8 y la torre de a8 no participen más en la lucha. Ahora pierde enseguida 10...Cg6 debido a 11.Ag5! ganando al quedar la dama atrapada obligando a la desesperada 11...Cf6) 10…cxd6 11.exd6 Cg6 12.Ag5! (el orden de jugadas correcto ya que daría contrajuego al negro 12.Cc3 Df6! con ataque al peón de d6) 12…Cf6 13.Cc3 h6 (obligada ya que de lo contrario sigue 14.Cd5 con ataque doble contra f6. Sin embargo, Alekhine ya ha previsto una elegante refutación…) 14.Dc2! hxg5 (si 14...Rh8 15.Axf7! Txf7 16.Dxg6) 15.Dxg6 Ch7 16.Cd5!! (otra pieza blanca entra al ataque con gran efecto. Si se acepta el sacrificio de dama se presenta un vistoso mate: 16...fxg6 17.Ce7+ Rh8 18.Cxg6++) 16…Rh8 17.Ce7! Dxe7 (la posición negra ya no tiene salvación. Si juega 17...De8 para defender el peón débil de f7, sigue 18.Ce5! Cf6 19.Axf7 Dd8 20.Cf5! Tg8 21.Dh7+! Rxh7 22.Ag6+ Rh8 23.Cf7++) 18.dxe7 fxg6 19.Ce5! (debido a la amenaza de mate en g6 esto es aun más contundente que 19.exf8=D+ Cxf8 20.Cxg5. Las negras abandonaron ya que luego de 19...d5 20.Cxg6+ Rg8 21.Axd5+ Ae6 22.Axe6+ Tf7 23.Ce5 sufren grandes pérdidas materiales. 1-0

- Guil Russek /Especial