Hermosillo arde en invierno y exige la luz como derecho; reportan calor extremo

En las calles de la capital de Sonora, el invierno ha dejado de ser un refugio para sus habitantes.

Mientras el resto del hemisferio norte se ajusta al frío, esta ciudad en el noroeste de México ha registrado temperaturas de hasta 45 grados Celsius, convirtiéndose así en uno de los puntos más calientes del planeta, superando incluso a regiones que atraviesan por el verano, como Australia.

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, encabeza ahora una movilización que busca transformar la relación del país con la red eléctrica, pues en un estado donde los recibos de luz pueden oscilar entre los mil 500 y los 5 mil pesos mensuales, el acceso a la refrigeración se ha vuelto una herramienta indispensable para la supervivencia, no un objeto de confort.

La organización civil busca que la electricidad sea reconocida en la Constitución con el mismo estatus que el agua potable o el internet, evitando que las familias queden a oscuras ante la imposibilidad de pagar tarifas que Peinado Luna califica como desproporcionadas frente a la realidad climática.

Las altas temperaturas ya no se van en el otoño y el invierno, eso se traduce en recibos de mil 500, 2 mil y hasta 5 mil pesos para las familias; el calor no cede, permaneció de octubre a diciembre y lo que va del año”, aseguró el líder.

Han prevalecido las altas temperaturas por encima de los 35 grados y hasta más de 40, no es un tema de confort, es una realidad climatológica que está afectando la salud, la economía y las finanzas familiares”.

A DEFINIR EL FUTURO

La batalla legal y social se apoya en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que define a la energía como un presupuesto indispensable para el goce de otros derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la vivienda digna.

Así como la reciente reforma a la Ley Nacional de Aguas estableció en rango constitucional el servicio de agua potable en los hogares, evitando que ningún organismo operador del servicio puede dejar sin el líquido a las familias de México.

Es por eso que la unión busca establecer tarifas justas en el recibo de la luz y que la energía sea un derecho humano, como ya lo es el internet.

Si bien ya logró el establecimiento del subsidio de verano conocido como la tarifa 1-F, donde la secretaría de Hacienda brinda un apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para disminuir el costo de 2 mil 500 kilowatts hora mensuales, para que las familias puedan encender aparatos acondicionados o minisplit, la unión aún busca afectar lo menos posible la economía de las familias.

Desde el verano de 2023, con la lucha de la unión y las gestiones del gobernador Alfonso Durazo Montaño ante la CFE, lograron la ampliación del periodo del subsidio de seis a siete meses —antes el subsidio era de mayo a octubre y actualmente es de abril a octubre—, además, se redujo el rango tarifario alto que cobraba hasta tres pesos por kWh en consumos de mil 200 a 2 mil 500 kWh.

Estamos luchando porque la energía, la luz, la electricidad, debe de elevarse a rango constitucional, debe de reconocerse el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano; En estos momentos no está prevista la electricidad como derecho humano y eso violenta otros derechos humanos que sí están reconocidos en la Constitución, como el derecho a la vida, salud, alimentación, vivienda, agua y hasta el internet; por eso la energía al no estar reconocida es causal de violación a estas otras garantías”, dijo Peinado Luna.

El líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo advirtió que reconocer a la electricidad como un Derecho Humano protegido por la Carta Magna beneficiaría a millones de familias en todo México, principalmente en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.

ANTECEDENTES

En 2019, el Poder Judicial Federal emitió un criterio jurisprudencial bajo el rubro Acceso a la Energía Eléctrica debe Reconocerse como Derecho Humano por ser un Presupuesto Indispensable para el Goce de Múltiples Derechos

Fundamentales:

La Constitución Mexicana reconoce derechos humanos económicos, sociales y culturales como la alimentación; educación; salud; un medio ambiente adecuado; vivienda digna; acceso a la cultura; acceso a la información y tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros.

Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un Derecho Humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales”, dicta el fallo.

Peinado Luna destacó que reconocer la energía como un derecho humano permitirá acceder a un precio más justo por el servicio y establecería más opciones.

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