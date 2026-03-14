Alcaldes ‘se alinean’ con Morena ante falta de obras

En Veracruz, los alcaldes de Atlahuilco, Marcelino Tlaxcala Tlaxcala, y de Tequila, Misael García Zapahua, anunciaron su decisión de sumarse al proyecto político de Morena, pese a haber llegado al cargo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, respectivamente.

Ambos señalaron que la decisión responde a una realidad persistente en la Sierra de Zongolica: la marginación histórica, la falta de acceso a dependencias y la urgencia de obras básicas como caminos y proyectos comunitarios.

Tlaxcala explicó que las comunidades le exigen resultados y que, aunque no acusa directamente a su partido, sí reconoce que las gestiones no avanzan si no hay interlocución directa con el gobierno estatal.

La gente me pide que yo pida la gestión ante las dependencias… por eso aquí estamos”, explicó.

El edil denunció puertas cerradas en oficinas estatales: “Si llegamos a la acción, no nos dejan pasar… tenemos proyectos validados y no nos han dado respuesta”.

García Zapahua afirmó que su decisión es “personal y de convicción”, pero admitió que la cercanía institucional con el gobierno estatal ha sido determinante.

PAN LE COQUETEA A MC EN NL; DESCARTA AL PRI

Ante el escenario político de 2027, donde se renovarán gubernaturas en 17 estados, así como la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que Acción Nacional no irá en alianza con el PRI en Nuevo León.

El PAN está absolutamente resuelto a apostarle todo al PAN”, sostuvo.

Precisó que en el PAN ya llegaron a la conclusión de que no pueden prever su futuro ni su destino con base en siglas distintas a las suyas.

Ya llegó un momento en el que el PAN le va a apostar al PAN. La alianza que nosotros estamos buscando es con la ciudadanía. No es un discurso y ya

Estamos buscando una alianza con todas las mujeres y hombres del país que quieran trabajar por un cambio”, respondió Romero Herrera a la pregunta de si Acción Nacional iría en alianza con el tricolor.

Previamente, en la conferencia de prensa en Monterrey, Romero apuntó que existe un trato cordial con Movimiento Ciudadano, partido que gobierna actualmente Nuevo León.

Nosotros con MC tenemos una muy buena relación. No vamos nosotros a competir entre opositores; se me hace eso, sí, lo más torpe del universo”, expresó el dirigente nacional panista

Reiteró que irán por la gubernatura de Nuevo León sin ninguna alianza.

No obstante, aclaró, que ningún liderazgo estará excluido siempre que sea con las siglas del PAN.

Eso no significa que no seamos congruentes con una etapa, de las etapas más importantes que estamos por inaugurar en Acción Nacional que es... una apertura total de nuestras candidaturas”, señaló.

Adelantó que cada vez será más la apertura a la ciudadanía para las candidaturas. Señaló que la intención del PAN es ir en alianza para 2027 y 2030 con los ciudadanos, hombres y mujeres que aspiren a un cambio político.

-Héctor Figueroa y Aracely Garza