Dueño de joyería persigue a asaltantes y provoca su captura tras choque en Aguascalientes

Un violento asalto a una joyería ubicada en Plaza Zaragoza, en la ciudad de Aguascalientes, terminó con una persecución, un choque múltiple y la detención de cinco presuntos responsables.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, al menos nueve sujetos, vestidos con sudaderas rojas y armados, ingresaron al establecimiento para apoderarse de diversas joyas.

Durante el atraco, los delincuentes sometieron a clientes y trabajadores. En uno de los videos se observa cómo un niño que se encontraba en el pasillo es separado momentáneamente de su familiar, quien fue obligado a meterse, junto con otras personas, a un local; después, uno de los delincuentes mete al niño con el familiar.

Reproducir Cámaras captan violento atraco en Plaza Zaragoza; SSP Aguascalientes asegura armas y recupera botín

Otra grabación muestra a tres de los asaltantes vaciando los exhibidores y guardando las piezas en mochilas negras. Posteriormente, uno de los delincuentes amarra con cinchos a un hombre y lo obliga, junto con otra persona, a ingresar al local mientras el grupo huye con el botín.

Tras cometer el robo, los sospechosos escaparon a bordo de varios vehículos, entre ellos una camioneta Caravan. Sin embargo, el propietario de la joyería decidió seguirlos en su propia unidad, presuntamente acompañado por un empleado que viajaba en otro vehículo, al tiempo que daban aviso a las autoridades.

La persecución se extendió por diversas vialidades hasta llegar al cruce de las avenidas Universidad y Guadalupe González, donde ocurrió un accidente en el que se vieron involucrados los vehículos de los presuntos delincuentes, la camioneta del joyero, la unidad del empleado y un automóvil ajeno a los hechos.

Tras el choque, algunos de los sospechosos intentaron escapar a pie y hubo detonaciones de arma de fuego.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que el seguimiento realizado por las víctimas fue clave para la localización de los responsables.

Cinco presuntos responsables fueron capturados. Especial

"Ellos juegan un papel importante porque también hacen el seguimiento y nos van señalando por dónde iban. Hay un momento donde tienen un accidente; hay gente destacamentada en el DIF, en los puntos de observación más adelante, y todos se unen a la persecución. Señalan que hubo disparos; desconozco si fueron directamente al dueño, eso ya lo estableceremos. Hay personas que también señalan que, durante ese seguimiento, abandonan un arma y una persona civil la toma y también efectúa detonaciones, al parecer en contra de ellos".

Los hechos provocaron momentos de pánico entre personas que se encontraban en una plaza cercana.

"Estábamos en shock, en el piso", relató una comensal.

Por su parte, Edgar Palomino, testigo de los hechos, señaló que escuchó varias detonaciones y que los presentes se resguardaron de inmediato.

"Se escucharon como tres detonaciones y nos resguardamos todos en el restaurante", comentó.

Al operativo se sumaron elementos de las policías Municipal y Estatal, quienes lograron la captura de cinco presuntos participantes en el robo.

Las autoridades aseguraron tres vehículos utilizados en la fuga, tres armas cortas y dos réplicas de armas de aire comprimido. Además, recuperaron parte de la joyería sustraída.

"Tenemos cinco detenidos y armas de fuego aseguradas. En el vehículo que utilizaron para darse a la fuga hay algunos objetos de telefonía, así como joyas que también están aseguradas. Esperamos que los afectados presenten su denuncia para establecer si se logró recuperar la totalidad de lo robado", informó Martínez Romo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuatro de los detenidos son originarios de Jalisco y uno más de la Ciudad de México.