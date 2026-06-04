Un hombre de 72 años enfrentó a dos adolescentes que asaltaron su tienda de abarrotes ubicada en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron la tarde del 3 de junio y quedaron captados por cámaras de videovigilancia. En las imágenes se observa cómo uno de los jóvenes ingresa al negocio con un cuchillo en la mano y forcejea con el propietario, Francisco Javier Castillo Torres, con la intención de apoderarse del dinero de las ventas del día.

Durante el enfrentamiento, ambos caen al suelo mientras el agresor intenta someter al comerciante. Al mismo tiempo, el adolescente le pide a su cómplice, quien permanecía junto al mostrador, que entre para tomar el dinero de las ventas del día.

En medio del forcejeo, Francisco Javier comenzó a pedir ayuda a gritos, situación que provocó que los dos adolescentes abandonaran el lugar y escaparan.

El comerciante relató que, pese al riesgo, decidió enfrentar a los delincuentes.

Reproducir Adulto mayor defiende su negocio de dos asaltantes en Guadalajara

"Le toca a uno perder. Pues atorarle, porque si te están amenazando con un cuchillo, lo que hice fue agarrar el cuchillo con el vato y forcejear", expresó Francisco Javier Castillo Torres.

Francisco Javier señaló que esta no es la primera ocasión en que es víctima de la delincuencia. Recordó que años atrás sufrió otro asalto, en aquella ocasión cometido por sujetos armados con pistola.

"Hace años fue con pistola y ahí está más duro, porque te ponen una pistola en la cabeza", comentó.

El hombre ha atendido su tienda de abarrotes durante más de cuatro décadas y lamentó que existan personas que opten por delinquir en lugar de trabajar.

"No quieren trabajar; se van por la delincuencia", afirmó.

Tras el asalto, una patrulla pasó por la zona pocos minutos después y brindó apoyo al afectado. Posteriormente, acudió a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Hasta el momento, el comerciante no ha cuantificado el monto de dinero que lograron llevarse los delincuentes.